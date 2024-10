“A veces no salen bien las cosas”: Claudia Sheinbaum felicita a ‘Checo’ Pérez por su actuación en el GP de México

La titular del Ejecutivo está convencida de que es un buen representante del deporte mexicano a nivel internacional.

El Gran Premio de México dejó un sabor agridulce a los fanáticos de la Fórmula 1: por un lado la emoción de ver a los pilotos y, por otro, la frustración de ver que el corredor azteca no tuvo una buena tarde. Sin embargo, para la presidenta Claudia Sheinbaum no se debe pasar por alto la actuación de Sergio ‘Checo’ Pérez aunque no haya tenido su mejor actuación.

Desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre las manifestaciones por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) a las afueras del Autódromo Hermanos Rodríguez, sede de la carrera, en donde destacó que los dispositivos de seguridad fueron utilizados para proteger a los asistentes y no para reprimir a los protestantes.

Aunado a ello, no dudó en aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo y su más sincera felicitación al piloto de Red Bull Racing, ‘Checo’ Pérez, que aunque no pudo subirse al podio, desde su perspectiva, representó de buena manera a nuestro país.

“También nuestra felicitación al ‘Checo’ Pérez porque luego que vienen ahí las críticas y todo lo demás, y siempre a las y los mexicanos deportistas que a veces no salen bien en una competencia, pero se levantan y compiten en la siguiente y eso es lo que hay que aplaudir. Y no esta cosa de que se va todo el mundo contra el deportista, el atleta, el piloto, entonces siempre hay que apoyar a todas y todos los mexicanos”, externó la mandataria.

Sergio "Checo" Pérez asegura que seguirá buscando la victoria en el circuito de casa. (REUTERS/Raquel Cunha)

¿Cómo le fue a ‘Checo’ Pérez en el GP de México?

Durante los últimos años el automovilismo ha tenido un gran auge en nuestro país gracias a las actuaciones del tapatío Sergio ‘Checo’ Pérez, principalmente desde su llegada a la escudería Red Bull. Esto ha hecho que este deporte tenga más adeptos y que eventos como el Gran Premio de la Ciudad de México sean más atractivos tanto de manera local como internacional.

No obstante, aunque en su momento fue reconocido como el mejor organizado y el que contaba con el mejor ambiente en todo el mundo, la realidad en cuanto al funcionamiento del piloto azteca no ha sido la que se esperaba pues el triunfo en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez aún no llega.

Sergio Pérez luce serio tras la carrera del Gran Premio de México. Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México. 27 de octubre de 2024. REUTERS/Carlos Pérez Gallardo

Hay que recordar que en la edición del 2023 el corredor jalisciense se vio envuelto en un aparatoso choque lo que le impidió seguir la carrera y quedó fuera cuando apenas había iniciado la carrera.

Para este 2024 las cosas no mejoraron pues, aunque logró conservar su monoplaza, desde la clasificación tuvo problemas y fue descalificado lo que lo levaría a iniciar el GP partiendo desde la última posición, misma que mantuvo toda la carrera y, aunque en las papeletas terminó en el sitio 17, logró llegar a este lugar tras el choque que sufrió Yuki Tsunoda que lo hizo abandonar la competencia.

Con todo y los problemas que Pérez ha tenido a lo largo de la temporada, al término del encuentro afirmó que se encuentra bastante decepcionado de la actuación que tuvo este domingo, pero también que se preparará mucho más para que el 2025 pueda ser el año en el que finalmente podamos ver a un mexicano coronándose en la carrera organizada en nuestro país.