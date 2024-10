Mamá de Gala Montes asegura que se quedó sin familia y sin trabajo: “Ni a un delincuente se le castiga tanto”

Ella es la mamá de Gala Montes CRÉDITO: (Instagram/@sargentomatute)

Todo parece indicar que la pelea que protagonizó Gala Montes con su mamá antes de entrar a La Casa de los Famosos México seguirá dando de qué hablar, pues aunque se creía que sucedería una reconciliación después de que Crista Montes se presentó en la final del reality show, nada de eso ocurrió.

Pese a que la intérprete de Tacara decidió enfocarse en sus proyectos musicales, el hecho de que Beba Montes dejó de ser su representante desató comentarios en los medios, uno de ellos realizado por Joanna Vega-Biestro, colaboradora de Sale el Sol.

“La mamá que ya quería regresar levantando la mano diciendo que su hija da vergüenza, no pues vamos bien con ese intento de reconciliación”, mencionó la presentadora en el matutino.

Horas más tarde de la declaración de Vega-Biestro, Crista no dudó en responder y envió un mensaje a través de sus redes sociales dirigido a los conductores de espectáculos.

“Hago mención de todo esto porque me parece muy desagradable que tiene de ganarse la vida la Joanna y lo hago porque ojalá esto no te pase algún día con tu hija y el día que te pase, pues te acuerdas de mí. No lo hago para agredirte, pero sí lo hago porque me parece una forma violenta en la que lo estás haciendo y una forma violenta de entretener a la gente”, comentó.

Como era de esperarse, la presentadora de Imagen Televisión respondió al video de Crista y aseguró que no le pasara la misma situación con su hija, ya que sí está preocupada porque tenga una infancia feliz y no vive de ella. De igual forma, señaló que solo habla de lo que deciden hacer público, pues retoma lo que han declarado en diferentes ocasiones.

Crista Montes se quedó sin familia y sin trabajo

Las declaraciones no pararon ahí, pues hace unas horas Crista Montes compartió un texto en redes sociales en el que expresa sentirse consternada por todo lo que está ocurriendo con sus hijas y los comentarios de odio que recibe en redes sociales desde que sus problemas familiares se hicieron públicos.

Asimismo, resaltó que además de haberse quedado sin familia -alejada de Beba y Gala Montes- no tiene trabajo.

“De verdad yo no sé por qué tanto odio en el corazón de mis hijas. Ni a un delincuente se le castiga tanto. A mí me sacaron de mi casa, me quedé sin familia, me retiraron el habla, me dejaron sin trabajo y sin dinero, me dicen ratera. ¿No debo defenderme? Me tiran hate ¿Qué más hace falta? Me inventan cosas”, escribió

Sin mencionar nombres, el texto de Crista Montes deja claro que se siente cansada de todo lo que está ocurriendo a su alrededor, pues hasta el momento, sigue sin darse la reconciliación que tanto se espera entre madre e hija.