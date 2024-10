“El movimiento sigue y no nos vamos a detener”; presunto primo de Los Chapitos agradece apoyo para continuar guerra en Culiacán

La guerra en Culiacán corresponde a una venganza en contra de los hijos de "El Chapo" Guzmán.

Un audio filtrado a través de redes sociales reveló un mensaje de agradecimiento hacia los integrantes de la facción criminal conocida como “La Chapiza” por operar en el enfrentamiento que se mantiene en Culiacán en contra del grupo que encabeza “El Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo” Zambada.

La voz de la grabación corresponde a un hombre que se identificó a sí mismo como “El J.L”, quien expresó su gratitud a los miembros que colaboran para la organización delictiva, refiriéndose a ésta como “la empresa”. Además, destacó el apoyo hacia Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del capo de “El Cártel de Sinaloa”, Joaquín “El Chapo” Guzmán, con quienes mencionó, supuestamente tiene un parentesco.

“Aquí les hablo personalmente, soy ‘J.L’ para todos los que me estén copiando ahí. Y les estoy hablando yo para agradecerles a toda nuestra gente, a toda la plebada, que sigan cargando la camisa más que puesta. A los que están con nosotros, con mi primo Iván, con mi primo Alfredo, a toda la banda que está respaldando esta empresa firmemente, muchísimas gracias a todos”, comentó.

A Sinaloa lo azota una ola de violencia debido a los enfrentamientos entre ambas organizaciones criminales.

Por otro lado, el presunto sicario y sobrino de “El Chapo” Guzmán, invitó a los criminales a continuar trabajando para “la empresa”, recordándoles que “traen escuela” del fundador del también conocido como Cártel del Pacífico.

“A los que han dado su vida por esa empresa, nos pesa mucho, es un hecho que nos pesa mucho que falten varios pero el movimiento sigue y no nos vamos a detener (...) Aquí no nos detenemos, ya sabemos que la escuela que trae uno es la de mi tío Joaquín”, añadió.

En la grabación también se hace referencia a la traición contra "El Mayo" Zambada Crédito: X: @mcn24H_Fr

En otro momento de la grabación, “El J.L” hizo alusión a una venganza contra “El Mayo” Zambada, quien fue entregado a las autoridades estadounidenses el 25 de julio, asegurando que, de parte de la facción leal a Zambada, las traiciones eran constantes.

“Usaron bastantes golpes bajos poniendo a mi tío Joaquín y a mi primo Ovidio, y no hay día que no se extrañen los viejones (...) Solamente nos defendimos y les regresamos una de tantas. Ya se estaba haciendo costumbre eso de sacarnos cualquier incertidumbre. Pero la gente ya está viendo cómo son en realidad las cosas y les repito, no nos vamos a detener”, aseguró.

El presunto sicario terminó el audio con una despedida a los miembros de “La Chapiza”: “Reciben aquí un abrazo de su servidor pa’ toda ‘La Chapiza’ que trae la camisola bien puesta con nosotros. Y puro pa’ delante, plebada bélica, pura Chapiza”, finalizó.