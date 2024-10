Tunden a diputada de Morena por decirle ‘mentiroso’ al ministro que exhibió en Harvard los requisitos para ser juez en México

Tunden a diputada de Morena por tachar de mentiroso al ministro Mena tras exhibir en Harvard requisito de carta de recomendación Credito:wikipedia

La diputada de la bancada de Morena Antares Vázquez Alatorre tachó de mentiroso al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena porque durante una conferencia con estudiantes y especialistas en la Universidad de Harvard comentó que uno de los requisitos para aspirar a ser candidato a un cargo como juez, magistrado o ministro era entregar cinco cartas de recomendación de algún vecino o compañeros, con excepción de familiares.

Antares Vázquez retó al ministro Ortiz Mena para que le mostrara en qué apartado de la ley establecieron que uno de los requisitos era que entregar las cartas; ello provocó rápidamente una reacción de internautas que recordaron el dictamen que “leyeron y votaron” las y los diputados y que ahora es ley, acusando a los legisladores morenistas de no leer las reformas.

“Fue a acusarnos a la Universidad de Harvard y fuimos la mofa de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, porque el señor no tiene empacho en mentir fue a decirles que los requisitos para elegir ministros y ministras casi que no te mueras y dos que te den cinco cartas de recomendación tus vecinos, se rieron los de Harvard, quiero lanzar un reto al ministro Gutiérrez Ortiz Mena qué me diga en qué parte de la Constitución está eso, está ese requisito, en qué parte de la ley establecimos nosotros que esos son los requisitos”, dijo Antares Vázquez.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena participó en un evento de la Escuela de Derecho de Harvard, donde habló sobre los cambios en el Poder Judicial mexicano tras la reciente reforma constitucional. (X/@Juan_OrtizMX)

Los internautas citaron el Artículo 95 y Artículo 96 de la Constitución que fueron el origen de la mofa en Harvard, que pone como requisito un promedio mínimo de 8 en las asignaturas relacionadas al cargo y que “remitan cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo”.

“Mientras le contesta (el ministro), le dejamos los Artículos 95, 96 y 97: ¡Sí, justo ahí están los requisitos de promedio y cartas de recomendación! ¿Será que se le olvidó leer la letra chiquita?”; “Qué triste que con tanta seguridad afirme un punto que se desacredita con una simple búsqueda a lo que ellos mismos aprobaron. No tienen la más mínima idea de qué votaron, solo lo hicieron por complacer a una persona”; “Son incapaces de leer lo que votan. Y así todo este desastre”; “Es simple, no saben ni lo que aprobaron”, fueron algunos de los comentarios.

También hubo reacciones sobre la diferencia entre una carta de recomendación y una carta de referencia, debido a que no es la cita textual de la Constitución, pero que son sinónimos.

La diputada retó al ministro que muestre evidencia de lo que dijo en la Universidad de Harvard y de no hacerlo que se disculpe públicamente. Internautas tacharon a la diputada Antares Vázquez de no haber leído la reforma al Poder Judicial y haber votado según la línea estipulada por las cúpulas de Morena. Crédito: @LuisCardenasMx / X