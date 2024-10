Gustavo Adolfo Infante conoció a los hijos de Luis Miguel y así fue su encuentro

Infante describió a los hijos de Luis Miguel como "idénticos" al cantante (Twitter/@LMXLM, Facebook/Gustavo Adolfo Infante)

Luis Miguel ha vuelto a encontrarse con sus hijos, Miguel y Daniel, después de más de una década de distanciamiento.

Según declaraciones de Aracely Arámbula, madre de los jóvenes, el reencuentro tuvo lugar durante un concierto del cantante en Chihuahua en agosto pasado. Este evento marca un cambio significativo en la relación entre el artista y sus hijos, quienes tienen 17 y 15 años respectivamente.

Así lo contó “La Chule” al programa Venga la alegría:

“Coincidimos porque yo tuve que viajar a Chihuahua. Estábamos por allá, entonces coincidió que cantaba su papá, y bueno, pues sí fueron invitados (al concierto)”, dijo la actriz que actualmente protagoniza la obra de teatro Perfume de Gardenia.

Los hijos de Arámbula y Luis Miguel nunca han aparecido frente a la prensa (The Grosby Group)

“Y yo soy una persona pro familia, pro paz, pro armonía. Yo no tengo ningún conflicto, ellos tiene la puerta abierta... si quieren ir, adelante”, agregó la actriz de Abrázame muy fuerte.

La famosa ha mantenido la privacidad de sus hijos a lo largo de los años, pero recientemente los presentó al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Durante una visita al espectáculo Perfume de Gardenia, el comunicador tuvo la oportunidad de conocer a los jóvenes y describió su parecido físico con Luis Miguel como “idéntico”.

Según el periodista de espectáculos, Miguel, el mayor, es muy simpático, mientras que Daniel es más serio.

Una imagen donde supuestamente se ven Miguel y Daniel de espaldas está circulando entre los fans de Luis Miguel (Foto: X)

“El sábado fui a ver a Aracely Arámbula a ‘Perfume de Gardenia’, Aracely me mandó llamar a su camerino y me presentó a sus dos hijos, a Daniel y a Miguel que estaban ahí... no se parecen a Luis Miguel, son la copia de Luis Miguel; a Miguel lo ves de lado y estaba viendo a Luis Miguel a unos cuantos metros, es idéntico a su papá, el mayor (...) El chiquito es idéntico a Luis Miguel pero de frente, muy serio el chavito”, dijo el conductor de Imagen Televisión.

Respecto a la forma de ser de los jóvenes, Gustavo mencionó: “estuve platicando con los chavos, el grande, muy agradable, simpático, el chiquito más serio. Le dije: ‘¿te vas a lanzar de cantante mijo?’ y me dice ‘es privado eso’”.

“Me dijo Aracely que lo habían visto en Chihuahua (a Luis Miguel), que Luis Miguel es buena persona, los complicados son las personas que están alrededor de él, de Luis Miguel no me dijeron nada”, mencionó.

Aracely no se opone a que los hoy jóvenes se acerquen a su famoso padre (Archivo)

Por su parte, Arámbula también comentó que sus hijos podrían seguir los pasos de su padre en el mundo de la música o incluso explorar la actuación, ya que ambos han mostrado interés en estas áreas. Sin embargo, por el momento, prefieren mantener un perfil bajo y disfrutar de su privacidad.

El distanciamiento entre Luis Miguel y sus hijos se debió en parte a un proceso legal por la manutención de los menores. A pesar de estos desafíos, Arámbula ha expresado que el reencuentro fue positivo y que los jóvenes tienen la libertad de decidir cuándo quieren aparecer públicamente.

La relación entre Luis Miguel y sus hijos ha sido un tema de interés público, y este reciente acercamiento podría indicar un nuevo capítulo en sus vidas familiares. Arámbula ha dejado claro que, aunque sus hijos disfrutan de su privacidad, no descarta que en el futuro puedan optar por una vida más pública.