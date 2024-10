Mujer cuenta en un video viral cómo descubre que su novio le es infiel, y en venganza lo entrega a la migra en EEUU

La mujer narró cómo fue que descubrió que el sujeto le era infiel, y la manera en que llevó a cabo su venganza. Crédito: X/@EsdeProfugos

Una mujer que vive en Estados Unidos se ha vuelto viral en redes sociales luego de narrar en un video cómo fue que descubrió que su ex novio, que era ilegal, le fue infiel, por lo que decidió vengarse de la manera más épica posible: lo devolvió a México.

“Story Time de como regresé a mi ex novio a México sin que se diera cuenta” comienza a relatar la chica, quien cuenta que se dio cuenta de la infidelidad del hombre porque cuando le pidió su teléfono para pasarse unas fotos que tomaron durante unas vacaciones, notó que a través de la aplicación de Snapchat, que es muy usada en el país norteamericano, alguien le había mandado un mensaje. Al momento de meterse a ver los mensajes, se dio cuenta que quien lo trataba de contactar era una mujer, de la cual tenía mensajes guardados.

Entre la tristeza y el coraje de haber descubierto esta infidelidad, la chica cuenta que ella lo que quería era venganza, y al pensar qué podía hacer, llegó a la conclusión que la mejor manera de desquitar su coraje era regresar al hombre a México. “o sea yo te ayudé a venir (a EEUU) y yo sentía... o sea él iba a seguir ganando, y yo me acuerdo que lo que yo pensé fue ‘lo voy a regresar a México’ porque si le digo que se vaya, él sólo se va a ir de mi departamento”.

Contó que de donde ellos vivían, San Antonio está a dos horas de distancia, y haciendo el mismo tiempo está Nuevo Laredo, una ciudad mexicana fronteriza con EEUU, y ella se sabía el camino a ambos destinos, entonces armó su plan: le dijo a su ex pareja que lo invitaba al parque de diversiones SixFlags, ubicado en San Antonio, y sin que se diera cuenta, lo llevaría a la ciudad limítrofe entre ambos países.

La chica dice que se ofreció a manejar para que el hombre se durmiera, y cuando pasaron el primer chequeo, los dejaron pasar sin problema. Pero para el segundo control de migración los oficiales sí revisaron el vehículo, y a esas alturas el tipo ya se había dado cuenta de lo que su novia pretendía hacer.

Ella cuenta que se cuestionaba si era correcto lo que estaba haciendo, pero que al acordarse de los mensajes, la rabia le ayudaba a continuar con el plan “yo decía, si yo lo traje, yo lo regreso... yo había pagado (su entrada a EEUU) y era como que yo te voy a regresar”.

Cuando el tipo le empezó a reclamar, ella le dijo que si “quería estar de cabrón, que fuera cabrón” y que iniciara desde cero: “que ella te traiga, o no sé, pero a mí no me vas a utilizar”. Cuando pasaron hacia México, la chica dio la vuelta y lo bajó de su carro, le dio 50 dólares “para lo que ocupara” y lo dejó en el país.

“Al día de hoy no me arrepiento, y siento que es lo mejor que he hecho porque pensé ‘engañada pero jamás utilizada’ y ya... esa fue mi venganza”.