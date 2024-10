“Eres un mam..”; René Franco vive incómoda entrevista en ‘Chisme No Like’ por su exclusiva con Adrián Marcelo

Javier Ceriani y Elisa Beristatin increparon en vivo a René Franco, quien recibió críticas por "su protagonismo" durante una entrevista con el exparticipante de LCDLFMX. (Chisme No Like / YouTube)

René Franco lidia con las repercusiones de una atropellada entrevista hecha a Adrián Marcelo tras su salida de La Casa de los Famosos México 2. El periodista viajó a Los Ángeles para obtener las primeras declaraciones con el youtuber, quien lo condicionó y establecido un embargo al material, el cual fue difundido en el programa La Taquilla una semana después de que Adrián Marcelo habló de su experiencia en el reality en los canales Hermanos de Leche y Conversaciones.

Esta condición volvió blanco de burlas a René Franco, quien respondió a ellas elevando la expectativa sobre su exclusiva, al asegurar que Adrián Marcelo “habló de todo y de todos”. Sin embargo, cuando el video finalmente se estrenó en YouTube, el consenso general fue negativo. Para un amplio grupo de usuarios, el periodista no permitió que el youtuber se expresara, incluso varios lo acusaron de pretender humillar a Adrián Marcelo.

Incluso, el youtuber se refirió a la entrevista con cierto hastío. Durante una participación en el pódcast Conversaciones, expresó que sintió que René Franco quiso anular sus opiniones y darle lecciones sobre medios digitales y tradicionales, cuando actualmente él es más exitoso.

Conductores de ‘Chisme No Like’ increpan a René Franco

René Franco, quien ha desestimado las críticas que ha recibido en redes sociales, asistió al programa de Internet Chisme No Like, donde tuvo una tensa entrevista con los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain. Públicamente, ambos presentadores expresaron decepción hacia el papel que tuvo el locutor durante la entrevista que sostuvo con Adrián Marcelo. Consideraron que el ego le ganó y mantuvieron su opinión.

Desde el momento en el que René Franco ingresó a la sala, los cruces surgieron entre los tres presentadores, quienes se caracterizan por un estilo frontal con una alta dosis de sarcasmo y humor negro. Ceriani le preguntó si estaba más gordo o flaco, mientras Beristain le preguntó por qué lo había abandonado su expareja.

“No tengo idea” y “pregúntale a ella”, fueron las respuestas cortas que dio René Franco mientras se sentaba en un minúsculo banco. Luego, Javier Ceriani puso sobre la mesa la entrevista de Adrián Marcelo, al preguntarle al periodista “quién era más jodido”, si él o el regiomontano.

Sin caer en la provocación, René Franco respondió que dependía del público al que iba dirigida esa respuesta. Elisa Beristain, quien presentó al periodista como una celebridad de la televisión inteligente, pero provocadora e incluso grosera, habló de las críticas que ha recibido tras el estreno de su exclusiva con Adrián Marcelo.

Para René Franco, estas críticas le daban igual, incluso aseguró que una vez que realiza una entrevista no vuelve a verlas. “Eres un mam**... Ahorita lo acabas de decir, que te estorbó el ego, mira lo que la gente (opina)”, expresó Elisa Beristain, quien fue interrumpida por Javier Ceriani para expresar su opinión: “Hablas mucho, un entrevistador no puede hablar tanto, tiene que escuchar, esa es mi crítica, fuiste muy protagonista”.

No obstante, René Franco defendió su estilo: “No quería que Adrián Marcelo me atrapara en su juego de dobles cosas, entonces, uno: cuando me dice ‘yo solo quería juntar a la familia mexicana los domingos’, le dije ‘no digas mama***’, porque realmente ese es su juego”, respondió Franco, quien subrayó que asumió un rol crítico durante la entrevista para impedir que el youtuber llevará el rumbo de la conversación.

Según René Franco, la entrevista con Adrián Marcelo no ha sido comprendida por la audiencia, pues se trata de una discusión entre dos celebridades que forman parte de generaciones diferentes de creadores de contenido con visiones diametralmente opuestas sobre la televisión, medio que el youtuber erróneamente cree conocer.

Cruce de René Franco con Javier Ceriani y Elisa Beristain genera polémica

Elisa Beristain leyó algunas críticas que usuarios de redes sociales hicieron contra René Franco tras la liberación de la entrevista, las cuales hicieron consonancia con comentarios hechos en tiempo real por espectadores de Chisme No Like:

“La verdad es que si fue una mala entrevista, pero no por Adrián Marcelo sino por René Franco... Acosa al entrevistador casi siempre”; “Es un hombre soberbio y con un ego tan grande que arruino la entrevista”; “Rene cree saber mas que el propio Adrian Marcelo que quiere hacer tv, con el exito y libertad que encontro en las redes, la tv abierta va en decadencia. Ya no es aspiracional como lo era hace 20 años”.

Aunque sostuvieron sus críticas, Javier Ceriani y Elisa Beristain reconocieron que acertó al obtener una entrevista con Adrián Marcelo, pues a pocas horas de estrenar el video, había acumulado cientos de miles de reproducciones en YouTube.

