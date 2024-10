Critican a René Franco por su entrevista a Adrián Marcelo: “Tu ego no lo dejaba hablar”

Adrián y René platicaron en Los Ángeles Crédito: YouTube/LaTaquillaNetwork

Hace algunas semanas, René Franco anunció que había entrevistado a Adrián Marcelo, el habitante más controvertido de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Tras varios días de espera, el material por fin fue liberado.

Aunque se esperaba que la charla entre el periodista y el creador de contenido fuera todo un acontecimiento, algunos fanáticos del reality show están acusando en redes sociales que dicha entrevista fue una decepción.

Y es que ya hace unos días que Adrián Marcelo rompió el silencio sobre su participación en La Casa de los Famosos México, por lo que han aparecido diversas entrevistas en redes sociales antes que la de René Franco. Además algunos internautas acusaron al comunicador de no dejar hablar al regiomontano y de que el material fue un monólogo.

Las críticas contra René Franco y lo que él contestó

El periodista, quien públicamente apoyó al youtuber durante su estancia en ‘LCDLFMX 2′, tuvo las primeras declaraciones de Adrián Marcelo (adrianmarcelo10, Instagram / La Taquilla)

En las redes sociales se pueden leer quejas como: “Ah, chido que es escuchar hablar a Adrián para que te la pses interrumpiéndolo”, “Tu ego no lo dejaba hablar”, “Apenas vi media hora, pero debo decirte que me da ansiedad que no lo dejes terminar de contestar tus preguntas, LO INTERRUMPES MUCHO. Ya que tenga tiempo la terminaré de ver y te digo que me pareció”.

Otros mensajes dicen: “En tu vida haz tenido muy buenos highlights, sería bueno que te sentaras con tu equipo y analicen la entrevista para ver que pueden mejorar y que está bien en tu formato”, “No la vean, a menos que sean fans de René, la entrevista se trata sobre él, no sobre Adrián”, “René, ¿te estás burlando de nosotros? Te sigo desde hace años y Adrián Marcelo también, fue una decepción total, fue un monólogo tuyo”.

Un comentario que decía “La neta René te lo tengo que decir, casi no dejas hablar a los entrevistados” recibió una explicación por parte del conductor de La Taquilla: “Es un problema que tengo, personalidad narcisista empática. Por lo demás, el tema central de la entrevista no soy yo: es el fenómeno del YouTuber que rompió la tele porque la ama pero le da miedo tenerla. MI entrevista. Tan tan”.

¿Qué contó Adrián Marcelo en la entrevista con René Franco?

La conversación al fin fue liberada Crédito: YouTube/LaTaquillaNetwork

Uno de los temas principales que se tocaron en la entrevista fue la actitud de villano que el regiomontano tuvo durante su participación en La Casa de los Famosos México, misma que, según el propio Adrián, fue parte de su juego y de su estrategia:

“No me arrepiento de nada, sé quién soy, apagué ese botón (el de la moral) justo para divertirme y divertir. Sabía yo que hacia afuera podía ser visto como una villanía, como alguien con malicia. Ahí están los resultados”.

Y detalló: “Apagué mi moral. Dije ‘cuando hable voy a exagerar, voy a mentir, voy a tergiversar, voy a dar datos falsos, voy a inventar, voy a dar mi opinión de cosas que no conozca, voy a meter en una licuadora contenido que sé que le gusta al pueblo mexicano (...) a la gente le gusta el conflicto, el morbo, son dos elementos que no pueden faltar. Yo hice eso, quise ser un proveedor de esos registros, son cuestionables, por supuesto, pero en el fondo no me arrepiento de lo que dije (...) Soy un cab... antisistema”.