Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 18 de octubre | No vamos a bajar Reforma Judicial del DOF; se denunciará ante el Consejo de la Judicatura a la jueza que lo ordenó: Sheinbaum

Sin atribuciones

Sobre la orden de la jueza Nancy Juárez, de Coatzacoalcos, Veracruz, ordenó bajar la publicación del DOF el decreto de la Reforma Judicial, la presidenta opinó que se enteró por los medios de comunicación porque no le llegó ninguna notificación.

Señaló que la jueza no tiene ninguna atribución, porque no puede estar por encima del pueblo de México, porque no tiene sustento lo que hace y además el Poder Legislativo es quien ordenó al expresidente AMLO publicarla en el DOF.