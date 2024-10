Adrián Marcelo ya liberó la entrevista a René Franco y esto contó sobre su “villanía” en La Casa de los Famosos México

Adrián y René platicaron en Los Ángeles Crédito:YT/ La Taquilla, con René Franco

Después de semanas de espera, la entrevista que René Franco le hizo a Adrián Marcelo por fin fue publicada. Como era de esperarse, el regiomontano habló de todo lo relacionado a su participación en La Casa de los Famosos México, misma que fue duramente criticada por los fanáticos.

Y es que si algo definió la participación de Adrián Marcelo en el reality show fue la controversia. En más de una ocasión, el creador de contenido actuó como “el villano” de la historia. Tal parece, que este papel fue premeditado por el influencer, tal cual se lo contó a René Franco.

“Nunca me vi en la necesidad de presentar la mejor versión de mí. Hubo ocasiones en la que la misma televisora me dejaba al final en los posicionamientos. Cualquiera con una pizca de noción de cómo se hace la televisión se da cuenta de que así les empieza a funcionar”, explicó el regiomontano.

Adrián Marcelo no se arrepiente de “apagar el botón de la moral”

La conversación al fin fue liberada Crédito: YouTube/LaTaquillaNetwork

Del mismo modo, Adrián Marcelo confesó que desde que estaba dentro de La Casa de los Famosos México, sabía que su estrategia convirtiéndose en el malo del cuento iba a generar revuelo en el exterior, además de que aseguró que no estaba arrepentido:

“No me arrepiento de nada, sé quién soy, apagué ese botón (el de la moral) justo para divertirme y divertir. Sabía yo que hacia afuera podía ser visto como una villanía, como alguien con malicia. Ahí están los resultados”.

René Franco, ante la aclaración del regiomontano, le soltó que la gente piensa que él es capaz “apagar el botón” no sólo para divertir, sino para hacer daño de verdad. El creador de contenido explicó que todos los seres humanos tienen esas herramientas para atacar, no sólo él.

El regiomontano ha estado rompiendo el silencio sobre su participación en el reality show Crédito: YT/Conversaciones

Aunado a esto, Adrián Marcelo confesó que, de no haber salido de La Casa de los Famosos México de manera prematura, habría llegado al tercer o cuarto lugar sin problemas, pero admitió que nunca pensó que ganaría la competencia.

el regiomontano descartó tomar acciones legales contra Andrea Legarreta, quien lo llamó “psicópata”, pero condenó sus palabras como algo “poco ético”, pero confesó que cada cosa que hizo dentro del programa de televisión fue totalmente intencionado:

“Apagué mi moral. Dije ‘cuando hable voy a exagerar, voy a mentir, voy a tergiversar, voy a dar datos falsos, voy a inventar, voy a dar mi opinión de cosas que no conozca, voy a meter en una licuadora contenido que sé que le gusta al pueblo mexicano (...) a la gente le gusta el conflicto, el morbo, son dos elementos que no pueden faltar. Yo hice eso, quise ser un proveedor de esos registros, son cuestionables, por supuesto, pero en el fondo no me arrepiento de lo que dije (...) Soy un cab... antisistema”.