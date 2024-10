Ricardo Monreal responde a llamado de Claudia Sheinbaum de “dejar el escritorio”

Ricardo Monreal Ávila respondió a la sugerencia que Claudia Sheinbaum hizo a legisladores y legisladoras (Cuartoscuro)

Después de la aprobación de diversas reformas enviadas al Congreso de la Unión por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Claudia Sheinbaum Pardo, la Presidenta recordó a los legisladores la necesidad de volver al territorio para continuar con su labor e informar sobre su trabajo. Al respecto, Ricardo Monreal Ávila respondió a la sugerencia de la mandataria.

Durante una entrevista en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dio a conocer que atenderán la petición de la Presidenta y volverán al territorio sin descuidar su presencia en las sesiones ordinarias, así como de Comisiones.

“La semana que entra nos estaremos reuniendo senadores y diputados para que volvamos al territorio. A volver a presidir reuniones distritales, municipales, comunitarias, expliquemos qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las reformas que se han aprobado y, sobre todo, la reforma judicial, su alcance, contenido y consecuencias en beneficio de la población”, expresó.

Claudia Sheinbaum instó a los legisladores a volver a su territorio (REUTERS/Raquel Cunha)

De igual manera, aseguró que en la reunión, además de legisladores de Morena, estarán invitados miembros del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para informar sus acciones como movimiento. Al respecto, aclaró que no dejarán de cumplir con su labor legislativa en San Lázaro, pues seguirán acudiendo a las convocatorias.

“No perder comunicación con la población, no perder comunicación con el territorio y seguir trabajando en campo, no solo en el Pleno, sino en campo, explicando todo lo que estamos haciendo. La principal función es la legislativa, no vamos a descuidar y vamos a acudir a las sesiones ordinarias, dos por semana y a las comisiones, pero entre jueves, viernes, sábado y domingo sí acudiremos a territorio”, declaró el líder de la bancada morenista en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Cabe mencionar que, en su conferencia matutina de este miércoles 16 de octubre de 2024, la Presidenta de México aseguró que, en algunos casos, las y los legisladores ya no vuelven a salir de las sedes legislativas. Ante ello, recordó que solamente encaminan dos sesiones a la semana, por lo que cuentan con el resto de los días para acudir a los distritos y estados que representan.

“Llegan a ese lugar, al Congreso, a ese gran edificio y ya no salen de ahí. Son representantes populares. Entonces, si está en una comisión, o no, es asunto de ellos. Lo que es mi opinión es que, además de estar ahí, creo que ahora las sesiones son martes y miércoles. Tienen jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, los que no están en comisiones y no tienen una tarea legislativa particular para hablar con la ciudadanía”, dijo.