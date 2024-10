Éste es el grado de estudios de Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares ‘cancelada’ por querer figurar (ViX)

Brenda Bezares, conocida por su participación en el mundo del espectáculo, ha sido una figura destacada en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Su papel ha sido crucial en la defensa de su esposo, Mario Bezares, quien resultó ganador del reality show. Sin embargo, ahora parece que los mismos fans de Mayito ya no pueden con ella, pues aseguran que busca ‘cámara y micrófonos’ para colgarse de la fama del comediante.

Brenda no solo ha apoyado a su pareja, sino que también ha logrado movilizar sus redes sociales, incrementando su número de seguidores alcanzando los 2.1 millones, aunque ello no es el motivo de la queja de sus fans, sino que de forma reciente ella no lo dejó bailar el famoso Tangamanga style y sí le exigió hacer el trend de su propia canción: Demasiado Fuerte.

Por ello todo lo relacionado a la famosa cantante y pareja de Mayito se ha hecho tendencia en redes sociales, incluyendo su frado de estudios.

La esposa del ganador de ‘La Casa de los Famosos México’ no le permitió hacer su show en plena entrevista y n su lugar solicitó que se cantara su tema ‘Demasiado Fuerte’ Crédito: X/@TVFanClu

Brenda Bezares estudió en la Facultad de Artes Escénicas de Monterrey

Brenda Bezares, cuyo nombre completo es Brenda Yamile Jiménez Loya, nació en Monterrey, Nuevo León. Desde joven, mostró interés por las artes escénicas, lo que la llevó a estudiar en la Facultad de Artes Escénicas de Monterrey, donde se especializó en actuación y canto. Aunque inicialmente deseaba dedicarse a la danza, problemas de salud la obligaron a cambiar de rumbo. Sin embargo, logró cursar dos años de Danza Clásica en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey.

Su carrera en el mundo del espectáculo comenzó a los 13 años, cuando participó como modelo en desfiles de moda y campañas publicitarias. También se involucró en talleres de danza contemporánea, jazz y teatro musical. En 1989, su carrera despegó al ser nombrada Señorita Nuevo León, lo que le abrió puertas en telenovelas en Estados Unidos y Venezuela.

Brenda también ha destacado como conductora de televisión. Sus primeras oportunidades en este ámbito fueron en programas como El Show del Pueblo en Telemundo y Con Sello de Mujer en TV Azteca. Posteriormente, regresó a Monterrey, donde se convirtió en una de las conductoras más populares de Multimedios, participando en programas como Con Clase y Vivalavi.

En el ámbito de la actuación, Brenda Bezares es reconocida por su participación en telenovelas como Mi vida eres tú, Olvidarte Jamás y Vamos a ayudarnos. Su trayectoria en el mundo del entretenimiento ha sido diversa y exitosa, consolidándola como una figura influyente en el medio.