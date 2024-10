Tenoch Huerta reveló si volverá a trabajar con Marvel en ‘Avengers 5′

Tenoch Huerta enfrenta un momento complicado por acusaciones de abuso sexual de su expareja, María Elena Ríos (IG/tenochhuerta)

Tenoch Huerta, conocido entre otras cosas, como su activismo con el movimiento ‘Poder prieto’, por su papel del antihéroe “Namor” en Black Panther: Wakanda Forever, película del universo cinematográfico de Marvel, enfrenta un momento complicado en su carrera debido a las acusaciones de abuso sexual realizadas por su expareja, María Elena Ríos.

Estas acusaciones han tenido un impacto significativo en su trayectoria profesional, llevándolo a perder varios proyectos importantes tanto en México como en Estados Unidos, según una entrevista que el actor concedió al programa Ventaneando.

El actor mexicano, que había ganado notoriedad en Hollywood hasta hace un par de años, ha visto cómo estas acusaciones han afectado su reputación y oportunidades laborales.

A pesar de ello, Huerta mantiene la esperanza de poder retomar su papel en futuras producciones de Marvel.

Las acusaciones han impactado su carrera, llevándolo a perder proyectos importantes en México y Estados Unidos (Foto: Instagram)

En la entrevista para el programa de espectáculos de TV Azteca, explicó que la huelga de guionistas y actores en Hollywood también ha influido en la falta de nuevos proyectos, ya que esta situación paralizó gran parte de la industria durante un periodo significativo.

“Fueron dos cosas, o sea, no sé si decir afortunadamente, pero durante todo este periodo había una huelga en Estados Unidos que es donde está la mayor parte de mi trabajo, entonces no es que no pudiera yo trabajar y la huelga terminó después del escándalo, 10 meses después – ocho meses después”, detalló el actor de producciones mexicanas como Así del precipicio, El infierno y Casi divas.

Huerta comentó que, aunque las acusaciones han alertado a varios productores, su situación está mejorando gradualmente.

En Estados Unidos, está evaluando nuevos guiones y proyectos, esperando que alguno de ellos se concrete.

La reputación de Huerta en Hollywood ha sido afectada, limitando sus oportunidades laborales (Marvel Studios)

El actor expresó que, aunque la incertidumbre sobre su futuro en Marvel le genera ansiedad, también le produce emoción la posibilidad de volver a trabajar en grandes producciones, como en el rodaje de Avengers 5, donde volvería a dar vida al mutante marino del popular universo cinematográfico.

El actor de 43 años dejó entrever que como las historias en cine de Marvel van concatenadas e interconectadas, su participación tendría que esperar más tiempo, debido al rodaje de otras producciones.

“En Estados Unidos estamos viendo qué proyectos convienen, recibiendo guiones, viendo si el proyecto jala o no jala y todo esto y del gran jefe de Estados Unidos, que ahorita me tienen también fichado, hay que esperar porque lo que sucede con estas producciones y con esta forma de presentar las historias es, que una película depende de que sean tres o cuatro antes, entonces esas fases hay que sentarnos a esperar, siempre son una moneda en el aire. Lejos de causarme angustia, que la moneda está en el aire, ahora me causa mucha emoción”, compartió.

Huerta espera retomar su papel en futuras producciones de Marvel pese a las dificultades actuales (Foto AP/Chris Pizzello)

El impacto de las acusaciones no sólo se ha sentido en la carrera profesional del actor nacido en Ecatepec, Estado de México, sino también en su vida social, ya que ha notado una disminución en las invitaciones a eventos.

Sin embargo, Huerta sigue optimista y enfocado en encontrar proyectos que le permitan continuar su carrera en el cine internacional.