“No está soportando”: Marcela Mistral manda fuertes indirectas a Marie Claire por estar contra ‘Poncho’ de Nigris

(Instagram: @marieclarieoficial // @ponchodenigris // musamistral)

En redes sociales, el nombre de Marcela Mistral se ha hecho tendencia por la publicación de supuestas “indirectas” en la plataforma de TikTok, las cuales estarían dirigidas a la modelo, Marie Claire. La causa de la polémica se originó tras la participación de la conductora venezolana en el show de internet “Pinky Promise”, donde realizó declaraciones respecto al cónyuge de Mistral, tras su participación compartida en el proyecto “La Casa de los Famosos”.

La primera temporada del reality show “La Casa de los Famosos”, contó con la participación de algunos artistas como Nicola Porcella, Wendy Guevara, Jorge Losa y Marie Claire, entre muchos otros. Pese a un año de su transmisión, las estrellas mencionadas continúan en participación de proyectos de la televisora, tras su relevancia, los 4 personajes figuraron como invitados del programa de entretenimiento conducido por Karla Diaz.

Marie Claire y su mala relación con Poncho de Nigris

Durante su participación en “Pinky Promise”, Marie Claire reveló que no tiene una buena relación con el regiomontano Poncho de Nigris, pues compartió los constantes desplantes que han trascendido desde la primera temporada hasta las galas de la segunda temporada.

En una dinámica de preguntas, Claire comentó al respecto de su relación con su ex-compañero de reality, por lo que hizo énfasis en una experiencia donde Poncho de Nigris no pudo asistir a uno de los llamados del programa, ausencia que se especuló por la presencia de la conductora. Sin embargo, a modo de juego, Wendy Guevara y Nicola Porcella comentaron que Poncho le tenía miedo a su esposa Marcela Mistral, situación que causó el descontento de la influencer.

(Vix)

Marcela Mistral lanza indirectas contra Marie Claire

No obstante, Mistral no se quedó de brazos cruzados, pues a través de su cuenta de Tiktok realizó una serie de publicaciones, las cuales se rumoreaban que estaban dirigidas a la venezolana. En los mismos videos, se puede observar fragmentos en donde lanzó fuertes indirectas en contra de Marie Claire, pues al parecer, las declaraciones sobre su esposo no le parecieron las más adecuadas. Entre los videos destacados, destacaron los siguientes audios:

“Yo antes pensaba que ella (Marie Claire) tenía la cara como de pend*ja, pero no w*y, si está”, declaró.

“La que se acerque a mi vato tiene asegurado dos cosas, la primera es que te va a caer super bien, porque es muy alivianado y super buena onda, y la segunda es un p*tazo en el hocico por su servidora, por que el alivianado es mi vato, no yo”, así se escuchó en el clip subido por Marcela Mistral.

Debido a las declaraciones de Marie Claire en "Pinky Promise", Mistral salió a defender a Poncho de Nigris con indirectas en Tiktok. Crédito: Tiktok: @Musamistral

Sin embargo, las redes sociales no hicieron esperar las reacciones, pues las publicaciones de Marcela Mistral se llenaron de comentarios que relacionaban los videos con la polémica que ha involucrado a los tres artistas, donde algunos aludían que la regiomontana “No está soportando” y estaba “marcando territorio” por el discurso de Marie Claire. En el debate, ciertos usuarios apoyaban a la conductora por defender a su cónyuge, mientras que por otro lado, otros internautas mencionaban que Mistral reflejaba sus inseguridades en la venezolana.