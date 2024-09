“Yo sí me sigo cuidando”; Bárbara de Regil aclara la polémica de los ‘hotcakes fit’ en LCDLFM 2

(VIX/Freepik)

Bárbara de Regil está en el ojo del huracán después de que hace unos días entró a La Casa de los Famosos México 2024 a almorzar con los habitantes. Y es que, aunque todo parecía normal, cuando ya estaban a punto de consumir los alimentos, la actriz mencionó: “Jefa, ¿los hotcakes son fit?”.

Cabe señalar que dicho comentario causó revuelo porque en el pasado, la artista ha denostado a las personas que no comen saludable, por lo que usuarios en redes sociales no tardaron en criticarla.

Fue así que, ante la ola de comentarios y memes, la actriz de Rosario Tijeras rompió el silencio y explicó por qué dijo eso.

¿Cuál fue la explicación?

En un video de TikTok, Bárbara de Regil mencionó que ella entró al programa para promocionar una serie en la que participa y le ofrecieron la oportunidad de elegir la comida.

(Instagram)

“Me dijeron que iba a promocionar LaLola 2, entonces, me dijeron: ‘¿Quieres dar una clase de cardio o visitarlos y un brunch?’ Entonces dije: ‘la clase está de más, porque siento que voy a llegar a imponer mis reglas de: venga, levántense’, entonces dije: ‘el brunch está rico y conocer la casa’”, contó.

La famosa mencionó que ella pidió que pusieran mango para Briggitte, avocado toast, panes con jocoque y salmón ahumado, además de los hotcakes de avena. Bárbara narró que cuando llegó la hora del desayuno, ella les estaba platicando a los participantes qué es lo que le había pedido a la producción.

“Cuando dije de los hotcakes, recordé que yo había pedido hotcakes fit, fue cuando le dije a la jefa si eran fit (...) yo contesté por mí, porque mi sinceridad no me permite mentir y no decir: ‘Yo sí me sigo cuidando’. A mí sí me sigue importando comerme unos hotcakes de huevo y avena y no unos de masa y agua”, señaló.

La controversial influencer ahondó en que ella tenía una disciplina y hábitos muy marcados, por lo que si le daban la opción, elegiría siempre los alimentos más saludables.

“No voy a fingir por quedar bien con alguien nunca en la vida jamás. Nunca hubo un momento incómodo ni nada (...) He adquirido un hábito a lo largo de mi vida y no es que me restrinja cosas o un hate de la comida, amo comer, pero no lo hago todos los días. Menos en un desayuno, si se puede la opción que sean unos hotcakes saludables siempre va a ser mi opción”, puntualizó.