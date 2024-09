“Mi hija y yo no somos de pleito”: Mamá de Karime Pindter le responde a Crista Montes

La mamá de Karime Pindter prefirió invitar a los internautas a votar por su hija (Instagram/Karime Pindter)

A tan solo unas horas de que comience la recta final de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, las polémicas y especulaciones van en aumento, pues aunque los cuatro finalistas formaron un sólido equipo que se mantuvo firme a sus ideales a lo largo de las semanas, en el exterior existen opiniones divididas.

Desde antes de que Briggitte Bozzo obtuviera el quinto lugar en la competencia, en redes sociales se comenzó a asegurar que el posible ganador se encuentra entre Karime Pindter y Mario Bezares, situación que pareció no agradarle a la mamá de Gala Montes, quien aseguró en sus redes sociales que debe ganar el más carismático.

Pese a que Crista Montes arremetió contra la exintegrante de Acapulco Shore y aseguró que no hizo mucho dentro de la competencia, la mamá de la también conocida como ‘La Matrioshka’ compartió su postura sobre las declaraciones en relación a su hija.

La creadora de contenido fue la primera finalista confirmada de La Casa de los Famosos México (ViX)

Mamá de Karime Pindter responde a Crista Montes

Después de que Crista Montes escribió un duro mensaje en su cuenta personal de Instagram y lo borró minutos después, Doña Isabel, mamá de Karime, compartió su postura al respecto con el periodista Gerardo Escareño.

“Pues yo no me voy a pelear con ella, mi hija y yo no somos de pleito. Preferimos llevar la fiesta en paz, es mejor actuar así,” respondió notablemente tranquila al primer cuestionamiento.

De igual forma, quiso resaltar la buena relación que se ha formado entre su hija y la villana de telenovelas, pues a lo largo de las semanas se ha podido observar una gran conexión entre todos los integrantes del ‘Cuarto Mar’.

“Yo mejor apoyo a mi hija. Gala me cae muy bien, han hecho una muy bonita amistad, es una hermosura de niña, yo la conocí. Y pues ellas se están llevando bien, han hecho las chicas super ponedoras y lo han hecho increíble. Han llevado una amistad muy bonita y prefiero yo no contestarle a la señora,” puntualizó.

Finalmente, también aprovechó el espacio para invitar a todos los internautas a votar por Karime Pindter, pues será el domingo 29 de septiembre cuando se conozca al ganador de La Casa de los Famosos México.

“Estamos en la recta final y hay que seguir votando por Kari porque esa corona se la merece. Queen Karime,” mencionó.

Qué dijo la mamá de Gala Montes sobre Karime Pindter

En medio de la polémica sobre el posible ganador del reality show de Televisa, Crista Montes hizo uso de sus redes sociales para compartir su postura sobre la gran final.

A través de las historias de Instagram, la mamá de Gala escribió: “Yo no quería echarme a nadie encima, pero eso que está haciendo Karime no tiene chiste. El chiste es que gane el más carismático, el que haga algo que resalte. ¿Qué ha hecho Karime?”

(Instagram)

Pese a que el mensaje fue borrado minutos más tarde, los internautas tomaron captura de pantalla y lo difundieron en Internet, lo que terminó por ocasionar que Crista compartiera una postura neutral sobre toda la controversia: “Ya todo lo agarran para hacer escándalo, como que le van bajando tres rayitas, porque la verdad, qué flojera dan. También con lo de Angélica María, pobre, ya déjenla en paz. Es puro chisme. Ya uno no puede comentar nada porque se te dejan ir con todo.

(Instagram)

Hasta ahora, la madre de la actriz de melodramas no ha dado a conocer una nueva opinión; sin embargo, los seguidores del programa han resaltado la manera tan educada de la mamá de Karime para responder al duro mensaje que compartió la señora Crista en Instagram.