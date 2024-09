Galilea Montijo tunde a Agustín Fernández tras venganza de productora de ‘Hoy’: “Hay códigos y cosas que no se dicen”

Galilea Montijo tundió a Agustín Fernández, exparticipante de La Casa de los Famosos México. (galileamontijo, agus.fernandezr, Instagram)

Galilea Montijo rompió el protocolo al que está limitada por ser conductora de La Casa de los Famosos y el programa Hoy, y habló sin filtros sobre el modelo Agustín Fernández, exparticipante del reality que en días pasados tuvo una efímera entrevista en el matutino de Televisa.

Durante su estancia en LCDLFM, Agustín Fernández participó en algunas conversaciones en las que Adrián Marcelo y Mariana Echeverría criticaron duramente el matutino producido por Andrea Rodríguez. El argentino se burló de algunas secciones, lo que causó la molestia de conductores y de Rodríguez.

Durante un encuentro con la prensa semanas antes de la eliminación de Agustín Fernández, Andrea Rodríguez manifestó su nulo interés por volver a recibir en el foro a Fernández: “Por el momento no. No quisiera (que viniera). Alguien a quien no le gusta venir a Hoy, no tiene por qué venir. Él sí me decepcionó y estoy triste. Debió haber sido más inteligente. Al final lo tiró (lo que le ayudó). Será una persona más que habremos conocido en la vida. El cariño que yo le tenía se fue (...) El que más va a extrañar venir a ‘Hoy’ va a ser él”, expresó.

Sin embargo, como parte de los acuerdos entre Televisa y Endemol, propietaria del concepto de LCDLFM, los habitantes deben asistir a los programas más populares de la televisora para hablar de su experiencia y mantener el interés en el reality show. No obstante, hace unos días, la producción de Hoy le dio únicamente un minuto y 47 segundos al aire a Agustín Fernández, desaire que convirtió al modelo en blanco de memes y burlas en X.

La productora Andrea Rodríguez dedicó menos de 2 minutos a cuadro al argentino, quien durante su estancia en ‘LCDLFM’ se burló del contenido del matutino. (@RCulturaPop, X)

Galilea Montijo rompe el silencio

A unos días de distancia, la controversia sigue vigente en redes sociales y, durante un encuentro con la prensa, Galilea Montijo rompió códigos y habló sin filtros sobre Agustín Fernández, a quien definió como una persona malagradecida, desleal y poco inteligente.

“La productora Magda (Rodríguez), en paz descansé, y Andrea, fueron las primeras que le dieron la oportunidad desde Guerreros... Hay códigos, hay educación y hay maneras decir las cosas y hay cosas que no se dicen ni se hacen”, expresó Galilea Montijo, quien previamente se había negado a decir lo que en verdad pensaba sobre Mariana Echeverría.

Galilea Montijo condujo la entrevista hacia otro lado y habló sobre las críticas que ha recibido por su noviazgo con el modelo Isaac Moreno, siete años menor que ella. La presentadora afirmó que, en los tiempos que corren, ya es pasado de moda que las mujeres sean señaladas por andar con hombres más jóvenes.

Galilea Montijo habló sin filtros sobre Agustín Fernández, quien criticó duramente al programa Hoy. (IG: @galileamontijo)