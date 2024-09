Fieles a su estilo, reporteros de La Mañanera se despiden de AMLO: “Nunca fue mi intención ser irrespetuoso con usted”

Aunque queda una mañanera, este viernes oficialmente concluye el diálogo circular de AMLO con los medios. (Gobierno de México)

Aunque el sexenio de Andrés Manuel López Obrador concluye el próximo lunes 30 de septiembre, este viernes será la última conferencia mañanera en que responderá preguntas de los medios, por lo que los reporteros de la fuente están aprovechando la ocasión para hacer sus últimas intervenciones y, por qué no, también despedirse del mandatario tras seis años de compartir espacio en el Salón Tesorería.

La relación de los periodistas asistentes con AMLO fue agridulce, con algunos cuestionamientos que resultaron incómodos -sobre todo en temas de violencia y corrupción- y que en muchas ocasiones se quedaron sin respuesta o con contraataques del mandatario. Tal fue el caso del encontronazo que tuvo con el periodista de Rompeviento TV, Enrique Ledesma en 2023 al hablar sobre inseguridad.

Hoy, el reportero tuvo su última intervención en la conferencia y enlistó una serie de casos que no fueron atendidos pese a que él los expuso en la mañanera; sin embargo, Ledesma también aprovechó el micrófono para agradecer el diálogo circular y despedirse de AMLO:

“Quiero agradecerle a todo el equipo ya usted por todas las veces que me dio la palabra en la mañanera, un trato realmente respetuoso y nunca fuimos presionados para hacer algún tipo de pregunta o algo. Considero que fracasamos nosotros, tal vez no expuse bien los temas o no hallé el modo de identificarme con usted a la hora de exponer los temas... Le agradezco muchísimo y créame que nunca ha sido mi intención ser irrespetuoso con usted, al contrario, le agradezco mucho, y gracias también por lo que ha hecho por el país”, concluyó el periodista.

Información en desarrollo...