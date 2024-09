¿Cuál era la relación entre “La Reina del Pacífico” y “El Mayo” Zambada? Así fue la vez que los fotografiaron juntos

En diversas entrevistas La Reina del Pacífico habló sobre Ismael El Mayo Zambada. (CUARTOSCURO)

Diversos rumores siempre han rodeado la vida de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los capos más poderosos y cofundador del Cártel de Sinaloa que en las últimas semanas ha acaparado titulares tras su detención, captura o entrega al Gobierno de los Estados Unidos el pasado 25 de julio de 2024, luego de pasar medio siglo operando desde las sombras.

De esos rumores, varios convergen con un personaje que también ha resultado enigmático: Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, quien alcanzó la fama por ser una de las mujeres más poderosas y famosos del mundo del narcotráfico.

En una entrevista con Adela Micha revelada en 2023, la nacida en Tijuana, Baja California, abordó los mitos sobre ella y el Mayo Zambada, además de revelar detalles sobre el estilo de vida que llevó mientras éste vivía en libertad.

Sandra Ávila Beltrán, La reina del Pacífico. Operadoras del cártel de Sinaloa.

Arrestada en septiembre de 2007 en la Ciudad de México, Sandra Ávila Beltrán fue cuestionada en la entrevista sobre la famosa fotografía en donde se le ve sonriendo mientras es arrestada, a lo que ella contestó que fue un gesto de burla hacia las autoridades por haberla detenido con información inventada, asegurando que le fincaron un delito.

Contó cómo durante su interrogatorio un agente del Ministerio Público le mostró una fotografía en donde se le ve junto a su esposo y, en el otro extremo, aparece uno de los personajes que en ese entonces era de los más buscados: El Mayo Zambada.

“Cuando yo estoy ante el Ministerio Público, me muestran una serie de fotografías y me dicen: “¿Los conoces? ¿No lo conoces?” Yo estoy en una foto que es la foto mundial donde estoy abrazada a mi esposo, y a un lado está un personaje. Me dicen: “¿Quién es?” No, no sé”. Entonces Adela Micha le pregunta si era El Mayo Zambada, a lo que ésta responde con un “sí”.

En ese momento, le dijeron que ella sí lo conocía porque supuestamente trabajaba con él. Ávila Beltrán se defendió, afirmando que no lo conocía y cuestionando por qué debía conocerlo solo porque estuviera en una fiesta.

"La Reina del Pacífico" habló sobre su relación con El Mayo con la periodista Adela Micha en 2023. (Youtube/La Saga)

Entonces recreó el diálogo:

Agente: ¿Lo conoces?

Sandra: No, no lo conozco.

Agente: Sí, lo conoces.

Sandra: No, no lo conozco. Estoy en una fiesta, hay gente para un lado, ¿por qué lo tengo que conocer?

Agente: Sí, lo conoces.

Sandra: No, no lo conozco.

Agente: Es el Mayo Zambada.

Sandra: Yo no lo conozco. Tú sí lo conoces, y sabes por qué lo conoces: porque tú trabajas con él. Aquí no entran las toneladas de droga que entran nada más porque sí.

Ávila Beltrán ventiló que en ese momento los agentes le echaron “ojos” como diciéndole “desgraciada”, sin embargo, no le importaba.

Entonces la presentadora Adela Micha aprovecha y trae a colación los rumores sobre cómo presuntamente el llamado “Señor del sombrero” cayó rendido a sus pies por su belleza, a lo que Ávila Beltrán apuntó: “No, jamás”.

Posteriormente señaló que El Mayo era su compadre y aseguró que “son mitos” los rumores que señalan que Zambada García vivió enamorado de ella por mucho tiempo.

En esa misma entrevista la conductora de noticias preguntó a Ávila Beltrán sobre dónde se encontraba El Mayo Zambada, a lo que ésta dijo que en el monte y la sierra eran su hábitat.

Al preguntarle por qué alguien querría vivir tantos años en el monte, ésta indicó: “tiene familia, tiene hijos, tiene nietos y quiere una vida buena para sus hijos y nietos”. Luego agregó que era un líder que se sacrifica para ayudar a su gente. Luego afirmó que ya tenía mucho tiempo sin verlo.

¿Cómo eran sus fiestas?

En 1993, "La Reina del Pacífico" (extrema izquierda) junto al líder del Cártel de Sinaloa "El Mayo" Zambada (extrema derecha). Sandra era una pieza clave en la operación del Cártel de Sinaloa (Foto: Associated Press)

En otra entrevista realizada por el periodista José Luis Montenegro también se indaga sobre la fotografía y le pregunta cómo eran las fiestas en esa época con el cofundador del Cártel de Sinaloa.

“¿Cómo son? En Sinaloa la música tradicional es la banda, la música norteña, hay amigos, hay familia, hay niños, pues no son fiestas peligrosas, son fiestas donde hay niños, familiares, mujeres, hombres, donde todos conviven sanamente bien, les gustan mucho los caballos bailadores”, señaló.

Sobre la foto en donde aparece junto al narco, defendió que es como cualquier otra situación en donde “tú te sacas una foto y si está alguien atrás o a un lado no es, no te dice que ya tienes un nexo o ya tienes que saber la vida de esa persona”, precisó.

¿Quién es Sandra Ávila Beltrán?

Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, fue liberada el 7 de febrero de 2015 tras cumplir una condena de siete años en prisión.

Ávila Beltrán, nacida el 11 de octubre de 1960 en Tijuana, fue detenida el 28 de septiembre de 2007 junto con Juan Diego Espinosa Ramírez, alias “El Tigre”, después de que la policía encontrara más de nueve toneladas de cocaína en un barco en el puerto de Manzanillo, Colima.

Ávila Beltrán proviene de una familia vinculada al narcotráfico en el estado de Sinaloa. Su tío, Miguel Ángel Félix Gallardo, es conocido como “el jefe de jefes”. Durante su juventud, Ávila Beltrán se relacionó con varios capos de la droga.

Se casó dos veces, primero con Luis Fuentes Jiménez, comandante de la Policía Judicial Federal de Baja California, con quien tuvo a su único hijo, José Luis Fuentes Ávila. Su segundo esposo fue Rodolfo “El Zurdo” López Amavizca, exagente del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Ambos maridos, irónicamente comandantes de la policía antidrogas, terminaron siendo traficantes y fueron asesinados por sicarios.

La Reina del Pacífico salió de prisión en 2015. (Infobae México / Jovany Pérez)

Durante su interrogatorio, Ávila Beltrán se describió como una ama de casa que ganaba dinero vendiendo ropa y bienes raíces. Su vida en la cárcel de mujeres de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México no fue de su agrado, ya que presentó una denuncia contra el Gobierno de la Ciudad de México ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, alegando la presencia de insectos en su celda y la prohibición de introducir alimentos de restaurantes.

En Estados Unidos, fue declarada no culpable de los cargos de narcotráfico y asociación delictiva, pero sí fue condenada a 70 meses de prisión por apoyar económicamente a una persona ligada al narcotráfico. Esta condena podía concluir en 2013, pero finalmente fue liberada en 2015.

En la cultura popular, se dice que la novela “La Reina del Sur” de Arturo Pérez-Reverte está inspirada en la vida de Sandra Ávila Beltrán. Sin embargo, el escritor ha mencionado que nunca conoció a Sandra y que su personaje Teresa Mendoza está construido desde la ficción.

Ávila Beltrán ganó una demanda contra la serie de Telemundo, “La Reina del Sur”, por el uso de su imagen sin su autorización y con fines de lucro indirecto, ya que en 2019 se utilizó el video de su detención para promover la segunda temporada de la serie. Además, el personaje de Isabella Bautista en “Narcos: México” está inspirado en Sandra Ávila Beltrán.