Montserrat Oliver habla sobre la caída de Belinda: “Yo ya no sé si se cayó a propósito”

El pasado 23 de septiembre se llevó a cabo la séptima edición del Fashion Show de L’Oréal Paris, donde varias personalidades del espectáculo tuvieron la oportunidad de participar, entre ellas Belinda, quien acaparó la atención de todos los presentes tras sufrir una aparatosa caída.

Al igual que todas las embajadoras, la intérprete de Sapito comenzó a desfilar utilizando un vestuario de color rojo, sin embargo, después de avanzar algunos metros, el calzado y el escenario le jugaron en contra y terminó en el piso en plena pasarela.

Frente a cientos de reflectores y cámaras, la autonombrada ‘Belika’ intentó recuperarse de inmediato con la ayuda de la brasileña Anitta, de esta forma, la cantante pudo continuar en el desfile y terminar su participación con éxito. Pese a que el momento no empañó su profesionalismo, el video de su incidente comenzó a circular rápidamente en redes sociales hasta volverse tendencia.

La actriz sufrió una aparatosa caída en un desfile de modas. Crédito: EFE

Monserrat Oliver habla sobre la caída de Belinda

Debido a que Belinda Peregrín Schüll, conocida solo como Belinda, es una de las personalidades más queridas en el mundo del espectáculo, los medios le han preguntado a varias famosas su opinión sobre el incidente que sufrió la intérprete de Cactus.

En esta ocasión, fue la modelo y empresaria Monserrat Oliver quien dio a conocer su sentir sobre lo ocurrido con la cantante de 35 años. “La pobre ingrata se cayó. Pobrecita, qué vergüenza (...) O sea, te quieres meter como avestruz, la cabeza abajo de la tierra, pero pues pasan esas cosas y ni hablar,” dijo Monserrat para los micrófonos de Sale el Sol.

Posteriormente, sobre las razones que pudieron ocasionar la caída, comentó: “Se ve que había como un bordecito que no lo vio de la pasarela. Se cayó pero se levantó. Y la verdad es que Anitta tuvo un gesto muy hermoso con ella, muy profesional, muy humilde.”

Después de que los medios le comentaron el apoyo que había recibido por parte de otras celebridades, como la modelo Andie MacDowell, Oliver señaló: “Qué bonito. Así le dan también una dosis de humildad a Belinda. No estoy diciendo que no sea humilde (...) Yo ya no sé si se cayó a propósito (...) Y si lo hizo adrede, también muy bien.”

Pese a la aparatosa caída que vivió Belinda, la conductora de Montse & Joe dijo sentirse emocionada de que hoy en día se tome en cuenta a varias personalidades de México “Me encantó que hubo bastantes artistas mexicanas ahí. Yo me acuerdo que cuando era chica decían: ‘ay, es que tú te deberías de meter a México para Miss Universo’. Y yo decía: ‘no, güey, soy rubia (...) tienen en la mente que las mexicanas somos de tal manera’. Y vean, tenemos una gran variedad de mexicanas”