Esta es la cualidad de “El Piyi”, sucesor del Nini en la seguridad de Iván Archivaldo Guzmán

Se le considera sucesor de "El Nini" (Especial)

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN) detuvieron la tarde de este 19 de septiembre a Mario Alexander “N”, alias El Piyi, considerado el jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Fuentes federales de seguridad confirmaron a Infobae México la captura de este sujeto quien es considerado como el mayor generador de violencia en el municipio de Culiacán, sitio donde sicarios de Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, mantienen una terrible guerra a muerte en contra de Los Chapitos.

Los enfrentamientos, que llevan once días y que han dejado más de 40 muertos, se dieron presuntamente por el arresto de Ismael Zambada García el pasado 25 de julio en un aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos. Este acto fue calificado como una traición por el mismo Mayo Zambada, ahora ex líder del Cártel de Sinaloa, quien acusó en una carta a su ahijado Joaquín Guzmán López, integrante de Los Chapitos, de secuestrarlo para luego llevarlo amarrado en un avión a territorio estadounidense.

Se le relaciona con Iván Archivaldo (Especial)

Poco más de un mes pasó para que el hijo de El Mayito Flaco comenzara una ofensiva en contra de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, donde el gobierno federal y estatal han sido administradores de la violencia. Sin embargo, este jueves las Fuerzas Armadas asestaron un fuerte golpe a la facción de Los Chapitos tras la captura de El Piyi.

Según las fuentes federales, Mario Alexander “N” era el jefe de seguridad inmediato de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado como máximo líder de Los Chapitos. El Piyi fue capturado en flagrancia delictiva con seis de sus sicarios en la colonia Santa Fe, al oeste de Culiacán. Este sujeto pertenecía al brazo armado de Los Ninis, quien era liderado por Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, arrestado el 22 de noviembre del 2023 y extraditado en mayo de este año a los EEUU.

Tras la caída de El Nini, El Piyi se convirtió en su sucesor y fue nombrado como jefe de seguridad por el propio Iván Archivaldo Guzmán, ya que mantenía una fuerte presencia y acciones violentas.

(Foto: Sedena)

El nombre de El Piyi era poco conocido y casi anónimo en la esfera pública, debido a que no se le permitía mostrarse y mucho menos en redes sociales para no llamar la atención, al menos no como lo hacía Pérez Salas que le gustaba presumir sus riquezas en la web.

Sin embargo, varios artistas famosos como Peso Pluma, Larry Hernández, Tito Doble P, Grupo Arriesgado y El Piyuyis hicieron corridos tumbados en nombre de Mario Alexander “N”, donde se daban a conocer las diferentes hazañas y enfrentamientos contra el gobierno y grupos antagónicos que éste hacía.