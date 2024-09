AMLO asegura que reforma a los pueblos indígenas va por buen camino; espera que se apruebe rápidamente en el Senado

El mandatario nacional dijo que la reforma se traduciría a lenguas indígenas para que sea entendida. Crédito: Cuartoscuro

Luego de que, con 483 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Constitución en materia de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que dicha reforma va por buen camino.

Ante la pregunta de un periodista de por qué había tardado tanto en aprobarse, el mandatario señaló que tiene que ver con varias cosas, la primera, señaló, porque los legisladores querían estar convencidos de que lo que se estaba proponiendo era justo y no significaba afectar a terceros; dijo que hay muchos deseos de participación de los legisladores, lo que calificó de bueno.

“Tengo información que no se tardó mucho en aprobarse en lo general, pero luego, en lo particular, creo que hicieron como 300 reservas, y suben unos a favor, en este caso casi todos, pero querían participar, y ahí se llevaron toda la noche deliberando, lo importante es que aprobaron en la Cámara de Diputados, creo que por unanimidad la reforma, es un hecho histórico el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas”, expresó el presidente ante medios de comunicación, la mañana de este viernes desde su conferencia matutina.

Recordó que ahora pasará al Senado, y dijo creer que no habría problema. “Se va a discutir y en su caso a aprobar la semana que viene, y luego va a las legislaturas locales, pero le veo buen camino”.

AMLO aseguró que Sheinbaum es una mujer "recta y con convicciones". Imagen de archivo. EFE/Mario Guzmán

Señaló que lleva buen camino esa reforma a la Constitución. AMLO dijo que falta la aplicación de la Constitución, de la reforma constitucional, pues si no se aplica se convierte en “letra muerta”. “Lo que hay que procurar es que se respete lo que establece la Constitución, por ejemplo, que cuando se vaya a hacer una obra se consulte a la comunidades, que los pueblos indígenas puedan recibir recursos de manera directa para sus obras, porque eso no es posible ahora, y la reforma ya lo contempla, nosotros para construir los caminos artesanales en Oaxaca, teníamos que triangular para poder entregar a las autoridades de usos y costumbres los apoyos, ahora va a ser directo, todo eso lo contempla la reforma a la Constitución. ¿Qué falta? Que se aplique, porque quedó la mala costumbre desde la Colonia, se decía: se acata pero no se cumple, y luego en el Porfiriato era lo mismo, la Constitución se respetaba en la forma pero se violaba en el fondo”.

Dijo que ahora será distinto, pues la futura presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es una mujer recta y con convicciones. El mandatario confirmo que la reforma se traducirá a lenguas indígenas con la finalidad de que se conozca, además de que se buscará que se transmita en las radios comunitarias.