Este será el salario de Ana María Loemlí, la periodista que debutó como diputada del Partido Verde

La periodista busca dejar las cámaras de televisión por una curul Crédito: Instagram @anamarialomeli1

La periodista y ex conductora de Tv Azteca, Ana María Lomelí, debutó como diputada federal por el partido Partido Verde Ecologista de México (PVEM) compartiendo en redes el antes, durante, y después de su experiencia al frente de la tribuna.

El día de ayer, durante la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados sobre la reforma al artículo 2 constitucional que busca reconocer la personalidad jurídica y patrimonial propia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, Lomelí narró que “le faltaba el aire” por ser la primera vez que subiría a la tribuna.

“Tendré la oportunidad de dar un posicionamiento por primera vez subiré a tribuna por eso es que me falta la respiración, para mi es muy importante esta reforma, durante años he visto, he conocido la necesidad de que se dé este paso y aquí estamos protestando” dijo a sus seguidores.

Tras la votación, María Lomelí dijo que se trataba de un acto de justicia y un paso para un México más incluyente y respetuoso de su diversidad. Además de la importancia de saldar una deuda que definió como histórica.

“Hoy en la @Mx_Diputados alzamos la voz en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. La Reforma a los #PueblosIndígenas es un acto de justicia y un paso hacia un México más incluyente y respetuoso de su diversidad. Es tiempo de saldar una deuda histórica” dijo la periodista en su cuenta en la red social X.

La periodista busca dejar las cámaras de televisión por una curul Crédito: Instagram @anamarialomeli1

Ana María Lomelí, que llegó a su diputación por mayoría relativa, o sea que fue elegida por medio de votación, comenzará a recibir a partir del mes entrante su pago como diputada, el cual es conocido como “dieta”

Esto ganará Ana María Lomelí como diputada federal

De acuerdo con el Tabulador de Sueldos esta cámara legislativa, las diputadas y los diputados, al cumplir con una función constitucional de representación, no guardan una relación de subordinación con la Cámara de la que son parte integrante y no dependiente, por tanto, perciben una dieta laboral y un aguinaldo.

Una dieta laboral en México se refiere a la remuneración económica que reciben los legisladores por su trabajo. Esta compensación incluye no solo el salario base, sino también diversas prestaciones y beneficios adicionales, como bonos, apoyos para transporte, viáticos y otros incentivos.

La dienta neta mensual aprobada para los diputados federales consiste en 75 mil 609 pesos con 27 centavos, y se encuentra vigente desde el primero de febrero de este año. Además, el aguinaldo es equivalente a 40 días de la dieta bruta, proporcional a los días en que estuvieron en funciones, además gozan de gastos funerarios de hasta un mes de la dieta neta por fallecimiento de sus beneficiarios.