Luis ‘Potro’ Caballero revive la broma del colchón a Sian Chiong; asegura que el público no vio todo

Potro y Torpecillo se unieron para hablar sobre su experiencia en La Casa de los Famosos (YouTube / ViX)

Ahora que Ricardo Peralta, mejor conocido como Torpecillo, se encuentra fuera de La Casa de los Famosos México, Luis ‘Potro’ Caballero aprovechó el momento para crear junto al influencer un episodio para su podcast ‘El Potrero’.

Sin embargo, parece que la idea de que dos integrantes del ‘Cuarto Tierra’ se unieran para contar su propia experiencia en el programa de Televisa no está saliendo nada bien, menos después de que compartieron su propia versión sobre lo que ocurrió con el colchón del cubano Sian Chiong.

Esto fue lo que dijo Luis ‘Potro’ Caballero sobre la broma del colchón a Sian Chiong

Tras convertirse en el tercer eliminado de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, el exintegrante de Acapulco Shore retomó sus proyectos personales, entre ellos el podcast ‘El Potrero’, un espacio donde recibe a distintas personalidades del medio.

Debido a que fue parte del exitoso proyecto de Televisa, en sus últimos videos ha recibido a excompañeros del ‘Cuarto Tierra’ como Ricardo Peralta, con quien retomó la broma del famoso colchón que los habitantes del ‘Cuarto Mar’ le hicieron a Sian Chiong.

Gala y Karime sacaron el colchón de la cama de su compañero Sian. (Captura de pantalla YouTube El 5)

De acuerdo con las declaraciones de ‘Potro’, todo comenzó mucho antes de lo que vio el público, pues aseguró que desde momentos antes el equipo Mar estaba molestando al actor cubano con temas relacionados sobre su origen.

“Antes de eso, habían tenido todo una historia de que se habían burlado de que Sian era cubano y que en Cuba no había nada. Todo esto es como el trasfondo de la broma, que la gente lo saca de contexto y no conoció todo el desmadre que hubo,” mencionó Potro.

Después de escuchar lo que dijo el exparticipante, Carlos Portocarrero, novio de Torpecillo, agregó: “Eso no salió. Te acuerdas que antes de lo del colchón cortaron cámaras como 10 minutos.”

Aunque su afirmación no fue confirmada por los presentes, Ricardo agregó que la situación se había puesto así porque recordaba que momentos antes ‘Tierra’ se había molestado por algunas actitudes de sus compañeros. Sin embargo, sus declaraciones no fueron bien vistas por el público, pues de inmediato reaccionaron.

Potro Caballero y Torpecillo comparten su experiencia en La Casa de los Famosos (Crédito: ViX)

En redes sociales, principalmente X, comenzaron a viralizarse videos del ‘Cuarto Tierra’ haciendo burla de las actitudes de Sian Chiong, por lo que aseguraron que los exhabitantes de la casa son “doble moral”.

Qué doble moral la de Potro y Tierra. Se les cayó la máscara bien rápido. A ver si lo admiten

A veces los más acusadores son los más culpables.

Adrián les tostó bien el cerebro, tanto que no recuerdan lo que ellos hacían, ahora dicen que no eran ellos, sino Mar.

El Potro lleva toda la temporada haciendo comentarios xenófobos en su podcast, de arribista no lo baja.

Ese día cortaron cámaras DESPUÉS de la pelea, no antes.

Ricardo Peralta asegura que existió una campaña de desprestigio en su contra

En ese mismo espacio, Torpecilló también se sinceró sobre su sentir tras salir de La Casa de los Famosos México, y enterarse de todo lo que estaba ocurriendo en el exterior; sin embargo, lo que más llamó la atención fue que aseguró que se había realizado una campaña de desprestigio en su contra.

“Sí entendí que algunas personas de la comunidad LGBT pudieran decir ‘este joto no me representa’, que es algo que siempre ha ocurrido (...) lo que me enteré acá afuera es que de pronto sí hubo una campaña de desprestigio en mi contra de un grupo de la comunidad, que no se puede decir que es toda la comunidad, pero mueven gran parte de la comunidad”, dijo.