Fans explotan contra la Selección Mexicana por la ausencia de Cristiano Ronaldo y denuncian ante Profeco publicidad engañosa

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La expectativa por el partido entre la Selección de México y de Portugal en el Estadio Azteca —ahora conocido como Estadio Banorte— se ha visto empañada por la ausencia de Cristiano Ronaldo, situación que provocó una oleada de inconformidad entre aficionados mexicanos.

A través de redes sociales, múltiples usuarios manifestaron su molestia al considerar que el encuentro fue promocionado con la imagen del delantero portugués. Esta percepción llevó incluso a que algunos seguidores presentaran quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), señalando posible publicidad engañosa.

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El descontento se intensificó luego de que Portugal diera a conocer su convocatoria oficial sin incluir al atacante, quien es considerado una de las principales figuras del futbol mundial. Para muchos aficionados, la ausencia representa una decepción, ya que esperaban verlo en acción durante este compromiso internacional en territorio mexicano.

De acuerdo con reportes recientes, la razón de su baja está relacionada con una lesión muscular sufrida semanas atrás durante un encuentro entre el Al-Nassr y el Al-Fayha. Ante este panorama, el seleccionador Roberto Martínez optó por no arriesgarlo y darle descanso con la mira puesta en su recuperación para la próxima Copa del Mundo.

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Se prevé que el futbolista retome actividad a finales de mes, una vez que complete su proceso de rehabilitación.

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El impacto de su ausencia también se ha reflejado en el mercado de boletos. Semanas atrás, la venta para este encuentro se agotó en cuestión de horas a través de la plataforma FanKi, generando una alta demanda que impulsó la reventa a precios elevados.

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En ese momento, algunas entradas alcanzaron cifras superiores a los 100 mil pesos, lo que provocó críticas entre los aficionados. Sin embargo, tras confirmarse que Cristiano Ronaldo no estará presente, el valor de los boletos en reventa registró una caída significativa.

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Actualmente es posible encontrar accesos con precios que oscilan entre los 3 mil y 8 mil pesos, lo que ha hecho más accesible la asistencia al evento para algunos seguidores.

El partido, programado para el sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, marcará la reapertura del recinto tras su remodelación rumbo al Mundial de 2026. A pesar de la polémica, el encuentro se mantiene como un compromiso relevante en la preparación de ambas selecciones.