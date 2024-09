AMLO reacciona a la expulsión de Yunes Márquez y Yunes Linares del PAN: “Se han portado muy bien nuestros opositores”

Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez. (Reuters)

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó emitir algún comentario respecto a la expulsión del senador Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que el primero votó a favor de la reforma al Poder Judicial.

Durante ‘La Mañanera’ de este 12 de septiembre, el líder del Ejecutivo señaló que se trata de un asunto interno del partido blanquiazul, por lo que pidió no involucrarse.

“No opino yo de eso, no me meto en eso. Ellos tienen que decidirlo, resolverlo, no nos corresponde a nosotros, es lo mismo de la controversia o denuncia en contra del presidente del PRI. No debemos meternos”, aseguró.

Posterior a ello, sin hacer mención directa a los Yunes, agradeció a sus opositores por “portarse bien”.

“Yo hasta les tengo que agradecer, ojalá no lo tomen a mal, pero se han portado muy bien”, declaró.

Parte de dichos reconocimientos fueron dirigidos al empresario Claudio X. González, a quien constantemente señala desde Palacio Nacional.

“No quiero que se vea como una provocación, pero sí me voy a quedar con las ganas de entregarle un reconocimiento a Claudio X. González, por su contribución a ayudar a que continúe la transformación en nuestro país”, agregó.

