Vinculan a proceso a dos policías de Santa Lucía del Camino por ejecución extrajudicial de Diego Paz

(Foto: Fiscalía Oaxaca)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca vinculó a proceso a un par de policías municipales de Santa Lucía del Camino por la muerte de Diego Ignacio Paz, estudiante universitario que murió tras un operativo de alcoholímetro a finales de agosto.

Los elementos municipales identificados como A. R. P. y J. J. S. C. fueron procesados por el delito de ejecución extrajudicial y quedarán en prisión preventiva como medida cautelar. Asimismo, el juez de control otorgó un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.

El policía A. R. P. fue detenido el 1 de septiembre como parte de las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto. La detención de J. J. S. C. se reportó dos días después, por lo que suman dos oficiales aprehendidos por estos hechos.

De acuerdo con los informes de la Fiscalía estatal, ambos policías activaron sus armas de fuego en contra de Diego Paz durante un operativo de alcoholímetro que se desplegó el 31 de agosto en el municipio de Santa Lucía del Camino.

Diego era estudiante de Comunicación. (Universidad Anáhuac Oaxaca)

Esa noche, Diego Paz viajaba junto a un amigo a bordo de un automóvil particular. Cuando circulaban por la avenida Lázaro Cárdenas, en la esquina con la calle Huamúchil, observaron un operativo de alcoholímetro. Según la narrativa oficial, los jóvenes no detuvieron su marcha y supuestamente atropellaron a un policía vial identificado como C. S. V., quien resultó lesionado.

Acto seguido, los dos jóvenes abandonaron el vehículo e intentaron huir a pie. Cuando los policías municipales les dieron alcance, se percataron que Diego Paz había sido lesionado con un arma de fuego, por lo que fue trasladado a un hospital, según el Informe Policial Homologado (IPH).

Debido a la gravedad de sus lesiones, Diego Paz perdió la vida. La Universidad Anáhuac —institución educativa donde realizaba sus estudios— lamentó lo ocurrido y exigió justicia por el alumno.

En contraste con esta narrativa, los familiares del universitario acusaron a los policías municipales de amedrentar a los jóvenes, a quienes presuntamente les exigieron dinero durante el operativo para que les permitieran seguir con su camino.

Imagen ilustrativa de agentes de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino durante recorridos de vigilancia. (X/@SegPubStaLucia)

A raíz de lo anterior, el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, informó que cesó de sus funciones al director de la policía vial, Cirino S. V.; al comandante de turno, Miguel S. S.; al suboficial Cristóbal V. G., así como al policía segundo, José E. G. R., y a la oficial Gilda B. A. R.

Aunado a ello, el director de Seguridad Pública, Marcos Fredy Hernández López, presentó su renuncia a la corporación en la mañana del 2 de septiembre. En su lugar quedó el comandante Antonio Santiago Blanco.