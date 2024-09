Reforma al Poder Judicial; qué debe pasar para que se apruebe en el Senado

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña asumió el cargo de presidente de la mesa directiva en la Cámara Alta. Foto: Cuartoscuro

La reforma al Poder Judicial fue promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y plantea diversas modificaciones a los lineamientos y organismos judiciales, entre las cuales está la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, lo que ha generado polémica y hasta incertidumbre a nivel nacional, ya que su posible aprobación ocasionó desde un paro laboral de trabajadores de ese sector hasta una devaluación del peso ante el dólar.

Sin embargo, la reforma judicial fue aprobada en la Cámara de Diputados, a tan solo tres días después de que entró en funciones la nueva legislatura con una “súper mayoría” de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).

Por ello, hoy comenzará su discusión en el Senado de la República, donde Morena también es mayoría, pero no la suficiente como para la reforma sea avalada en fast track, como han declarado legisladores de Sigamos Haciendo Historia. Te explicamos qué debe ocurrir para que se apruebe la iniciativa.

¿Qué debe pasar para que el Senado apruebe la reforma judicial?

Para que una reforma sea aprobada en el Senado, primero debe ser analizada y aprobada por las comisiones de Puntos Constituciones y Estudios Legislativos, que este año son encabezadas por las morenistas Ernestina Godoy Ramos y Citlalli Hernández, quienes el próximo 1 de octubre se unirán al gabinete federal de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Ambas comisiones avalaron la iniciativa ayer y la turnaron al pleno de la Cámara Alta, para que sea votada en lo general y lo particular.

Anteriormente, los legisladores 85 senadores de Morena, PT y PVEM han asegurado que votarán a favor de la reforma; sin embargo, necesitan que al menos uno de los 43 senadores de la oposición, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución y Movimiento Ciudadano (MC), se les una para que la iniciativa sea avalada por una mayoría calificada.

Los senadores de la oposición se han comprometido desde el fin de semana pasado a votar en contra de la reforma judicial; no obstante, ayer la bancada del PAN denunció que no ha recibido una respuesta por parte del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, por lo que desconoce su compromiso con el acuerdo de no apoyar la iniciativa.

Esto último a pesar de que el viernes 6 de septiembre se posicionó en contra, por lo que hay incertidumbre de que el panista vote a favor del proyecto, principalmente luego de que el jueves pasado, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado y legislador petista, afirmó que ya habían conseguido un voto a favor por parte de la oposición, sin detallar de quién se trata.

En caso de que sea avalada sin modificaciones, la iniciativa se regresaría a la Cámara de Diputados para que se turne al Poder Ejecutivo y se publique en la Gaceta Oficial de la Federación (DOF).

No obstante, de tener cambios durante su discusión en el Senado, los diputados federales deberán de revisar nuevamente el proyecto, avalar dichos ajustes y repetir el proceso.