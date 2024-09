Clemente Castañeda desmiente que el senador Daniel Barreda deje Movimiento Ciudadano para sumarse al PVEM: “Totalmente falso”

Daniel Barreda es integrante del grupo parlamentario MC (Cuartoscuro)

En medio de la incertidumbre en torno a la ausencia de Daniel Barreda, senador de Movimiento Ciudadano (MC) por el estado de Campeche, de la sesión del Senado en donde se discute la iniciativa de reforma en materia judicial, Clemente Castañeda, coordinador de la bancada naranja, negó que el legislador se haya unido al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Durante una breve comparecencia ante los medios de comunicación, el senador de Movimiento Ciudadano (MC) reiteró que Daniel Barreda se encuentra incomunicado, al igual que su padre, aunque también negó las versiones que aseguraban sobre su posible integración a la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como lo dio a conocer Joaquín López Dóriga.

“Es totalmente falso que alguien de Movimiento Ciudadano, incluido Daniel Barreda, esté en el Verde o se haya unido al Verde. No. La verdad es que su padre está ilegalmente preso y él está atendiendo el asunto de su padre, por cierto el senador Barreda, repito, incomunicado”, declaró ante los micrófonos.

Clemente Castañeda aseguró que Daniel Barreda, su padre y Paul Arce, coordinador de diputados de MC en Campeche, se encuentran detenidos e incomunicados (Cuartoscuro)

La denuncia realizada por el coordinador de senadores de Movimiento Ciudadano (MC) fue dada a conocer desde la mañana del martes 10 de septiembre ante el pleno de la Cámara Alta. En aquel momento, a nombre de la bancada naranja, Castañeda solicitó la suspensión de la Sesión hasta que no se diera la liberación de Barreda.

Como respuesta, Adán Augusto López Hernández se refirió a las declaraciones realizadas por Clemente Castañeda como mentiras. En su argumentación, aseguró haber consultado el Registro Nacional de Detenciones, así como a las autoridades en el estado de Campeche, quienes negaron cualquier orden de aprehensión o investigación en contra del padre de Daniel Barreda.

“Le haré llegar, señor presidente, la consulta que hicimos desde esta mañana cuando surgió la versión al Registro Nacional de Detenciones, un servidor habló directamente a Fiscalía del Estado de Campeche, hablé al Tribunal Superior de Justicia, y niegan que este hecho se haya dado. No hay ninguna orden de aprehensión ni orden de investigación en contra del padre del senador Daniel Barreda, yo sí sé en dónde está el senador Barreda porque acabo de hablar con él por teléfono y me dijo que él no está detenido”, dijo el coordinador de morena.

Adán Augusto López Hernández negó las declaraciones realizadas por Clemente Castañeda (Cuartoscuro)

Ante ello, durante su ronda de declaraciones más recientes, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) expuso: “Es completamente falso que Daniel Barreda, durante la sesión y cuando nosotros hicimos la denuncia correspondiente, estuviera en la Ciudad de México y en libertad. Esto se va a saber muy pronto”.

De acuerdo con el propio Clemente Castañeda, durante la mañana de este lunes recibió llamadas en las cuales se reportó la presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN) en las inmediaciones de la casa donde habita el padre del senador Daniel Barreda. De igual manera, aseguró contar con testigos.

“Posteriormente, tenemos testigos que nos platican cómo se llevaron al padre de Daniel y que, hasta este momento, sigue preso”, reiteró el coordinador de senadores del partido político Movimiento Ciudadano (MC).

Manifestantes irrumpieron en la sede del Senado de la República (@makhan_noyola)

Castañeda, por otro lado, aseguró que la detención del padre del legislador emecista obedece a “un embate del régimen”. En ese sentido, recordó que Barreda es el suplente de Eliseo Fernández, por lo que su ausencia en el Senado no puede ser sustituida. En ese caso, el número de legisladores presentes en la votación disminuirá y beneficiará a Morena y sus aliados para alcanzar la mayoría calificada.

“No olviden, por favor, que Daniel Barreda es el suplente de Eliseo Fernández. A Eliseo Fernández lo bajaron a la mala de la candidatura, por eso asumió Daniel Barreda y eso lo sabe el régimen. Este es un embate del régimen. lo digo con todas sus letras, abiertamente. Nos están mintiendo y están utilizando el poder para coaccionar a nuestro compañero a través de la prisión ilegal de su padre”, dijo.