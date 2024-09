Hija de Daniela Castro requiere operación urgente de un tumor en la lengua que “le quita el aire”

Un tumor que reapareció debajo de su lengua llevará a Alexa de nuevo al quirófano (Foto: Instagram)

Durante una entrevista en el programa Venga la alegría, Alexa Castro, hija de la actriz Daniela Castro, reveló que debe someterse a una segunda operación para remover un tumor benigno que ha reaparecido debajo de su lengua.

Aunque el tumor no es maligno, la cirugía es esencial debido a que la afección le está causando problemas para respirar, explicó la joven cantante de 19 años.

El tumor original ya había sido extirpado mediante una cirugía, pero recientemente volvió a aparecer, lo que complica su respiración y afecta su capacidad para cantar y bailar durante los ensayos.

“Cuando tengo mis ensayos, estoy bailando y de repente me quedo sin aire, entonces digo: ‘¿por dónde respiro? Necesito respirar’”, narró Alexa Castro durante la entrevista.

Alexa Castro sigue los pasos de su famosa familia en el medio artístico (Foto: Instagram)

Además del tumor, Alexa debe ser intervenida por la inflamación de los cornetes en la nariz, que agrava aún más sus obstáculos respiratorios.

La combinación de estas condiciones ha hecho que la operación sea inevitable. “Me lo tengo que quitar. Necesito operarme de la nariz y de la lengua porque tengo los cornetes inflamados, entonces no respiro… Me salió un tumorcito que es benigno. Ya me habían operado, me lo quitaron, pero ya me volvió a salir”, afirmó.

Alexa comentó que, a pesar de la urgencia de la operación, ha decidido posponerla hasta que pueda contar con el apoyo de su madre, Daniela Castro. “Quiero que esté mi mamá. Por eso no me he operado”, dijo, mostrando la importancia del respaldo familiar durante este complicado proceso.

Alexa desea ser intervenida cuando su madre esté con ella (Foto: Instagram)

Mientras espera la intervención quirúrgica, Alexa está siguiendo una serie de cuidados indicados por sus médicos para aliviar sus síntomas. “Me mandaron los lavados de la botellita en la nariz. Tengo que echarme spray en la nariz. Medicamentos también.”

A pesar de las dificultades y los desafíos que enfrenta, Alexa Castro se mantiene optimista respecto a la operación y espera que le permita recuperar su calidad de vida y seguir adelante con su carrera artística sin las limitaciones que actualmente enfrenta.