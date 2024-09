Así son los trajes a juego que lucirán Mayito y Arath de la Torre en La Casa de los Famosos

Internautas se emocionaron al ver los trajes que les enviaron a Mario Bezares y Arath de la Torre (ViX)

Los momentos buenos y divertidos también ocurren en La Casa de los Famosos México, así como hay días donde la energía y convivencia entre los participantes es complicada, en algunas ocasiones parece que dejan sus diferencias atrás para disfrutar del reality, tal y como ocurrió durante la tarde de hoy.

Como cada inicio de semana, los habitantes de la casa reciben ropa del exterior que pueden usar en su día a día o alguna ‘Gala’ en especial. En esta ocasión, al igual que las autodenominadas ‘Chicas Superponedoras’, la dupla masculina del ‘Cuarto Mar’ recibió unos trajes muy especiales que los hará lucir increíble en los próximos días.

Sin embargo, cabe resaltar que no será la primera vez que Arath de la Torre y Mario Bezares utilicen ropa similar, pues hace unas semanas lucieron una pijama igual, hecho que desató especulaciones entre los integrantes de ‘Cuarto Tierra’, ya que Mayito les jugó una broma diciendo que les habían enviado ropa de cama a los ganadores.

A diferencia de la vez pasada, no se trata de una coincidencia no planeada, sino todo lo contrario, pues debido a la buena aceptación que están teniendo por parte del público, algunos diseñadores han comenzado a crear prendas para los famosos. Por lo que en TikTok se han viralizado clips de vestidos y trajes que envían, pero es importante mencionar que muchos no logran entrar a la casa por las restricciones que existen.

(Claudia Castilla)

Por ahora, lo importante para algunos seguidores de la habitación azul, es que en esta ocasión los trajes que se tenían preparados para Arath y Mayito ya están en sus manos, y muy pronto podrán utilizarlos en conjunto para demostrar la unión del equipo.

Estos son los trajes que recibieron Mario Bezares y Arath de la Torre

Durante la tarde comenzaron a circular imágenes y videos de los trajes que utilizarán los Mario ‘Mayito’ Bezares y Arath de la Torre. Aunque desde antes de la última ‘Gala de Eliminación’ la diseñadora de ropa artística Claudia Castilla compartió en su cuenta de TikTok la imagen del vestuario que había enviado, no fue hasta este martes cuando llegaron a sus manos.

De acuerdo con su creadora, el color rojo que se puede observar en ambos modelos busca que el impacto de los famosos en el resto de sus compañeros sea fuerte, pues los van a ver muy bien combinados.

Los trajes combinados de los famosos ya están en sus manos Crédito: TikTok/ @klaudiacastilla/

Aunque no se sabe cuándo los utilizarán, sus seguidores esperan ansiosamente que sea en la siguiente Gala de Nominación o Eliminación, dos eventos importantes donde los famosos lucen sus mejores prendas, en la mayoría de los casos, nuevos modelos que personas del exterior les hacen llegar los primeros días de la semana.