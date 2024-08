¡El Team Tierra ya no existe! Así fue la fuerte pelea de Ricardo Peralta y Sian Chiong que destruyó al equipo de LCDLF

(Zuri González/Infobae)

Esta temporada de La Casa de los Famosos México 2024 está llena de polémica y, después de una controversial fiesta que se llevó a cabo el viernes 30 de agosto, el Team Tierra conformado por Gomita, Sian Chiong, Adrián Marcelo, Agustín Fernández y Ricardo Peralta está en peligro.

Aunque la noche empezó muy prometedora con disfraces de vikingos y un sustancioso buffet, con el paso de los tragos, los integrantes del reality comenzaron a entrar en polémica unos con otros.

¿Por qué el equipo Tierra podría dejar de existir?

Las discordias en el equipo Tierra se desataron después de que en la fiesta, Sian Chiong se diera un apasionado beso con Briggitte Bozzo, quien es del team Mar.

Sian Chiong en 'La Casa de los Famosos México 2024'. (ViX)

Además, Agustín tampoco se quedó atrás y besó apasionadamente a Gala Montes que es del equipo contrario.

Ambos actos causaron una fuerte reacción por parte de Ricardo Peralta , quien desde el inicio del reality ha externado que le gusta Sian. Por otra parte, Gomta, también ha señalado en diversas ocasiones que se siente atraída por Agustín, pero ha sido rechazada pór el argentino múltiples veces.

Como si esto no fuera suficiente, los integrantes de Tierra consideraron ambos besos una traición, porque momentos antes, Agustín decidió salvar a Sian de la placa de nominados, dejando así a Gomita y Adrián Marcelo en riesgo de la eliminación.

Pelea entre Ricardo Peralta y Sian

Aunque las tensiones ya habían aumentado, todo explotó cuando Ricardo Peralta decidió encarar a Sian por el beso a Briggitte.

Ricardo Peralta quiere ‘sacar del closet’ a Sian Chiong aunque no es gay (Fotos: ViX)

“Es que realmente nada de lo que puedas decir ahorita me va a hacer decir: ‘Ay sí, sólo fue un juego’, no fue un juego. Todo suma, todo hace, la niña te pudo haber besado la semana pasada ella no estaba nominada, pero, ¿por qué esta semana? Y caíste en el juego. Estoy muy dolido y te lo juro que si se va Gomita, me mato (no literal), estoy muy molesto”, comentó.

Más tarde, cuando Adrián Marcelo estaba en la habitación, Ricardo señaló que ya no estaba dispuesto a seguir siendo parte de Tierra.

“Yo hoy dejo de jugar por Sian, Agustín no necesita que juegue por él, Adrián no necesitas que yo juegue con ti, pero yo ya no lo voy a hacer (...) se acabó, así se siente y quédense con eso”.