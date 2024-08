¿A quién salvó Agustín Fernández de la placa de nominados en ‘LCDLF México 2′?

Agustín Fernández es conductor e influencer. Ha participado en varios programas de TV, aunque es recordado por su paso en "Enamorándonos". (Especial Infobae / Jovani Pérez)

La Casa de los Famosos México 2024 sigue dando de qué hablar y después de que los equipos estuvieran dispares en cuanto a cantidad de habitantes, durante esta sexta semana, tanto el team Tierra, como Mar, tenían cinco participantes por lado.

Sin embargo, esta distribución comenzó a tambalear después de la gala de nominación y, ahora, Agustín Fernández -quien fue líder de la semana- decidió salvar a un integrante y aquí te decimos a quién fue.

Cabe recordar que los nominados de esta semana eran Gomita, Karime Pindter, Briggitte Bozzo, Sian Chiong y Adrián Marcelo.

¿A quién salvó Agustín Fernández?

Después de que el jueves pasado, se llevará a cabo un desafío para robarle el derecho de salvación a Agustín y él lograra conservarla, durante la noche del viernes pasado, el argentino tuvo que decir a quién salvaría.

“Jaladas de palanca”: Karime Pindter explota contra Gomita y Agustín Fernández por momento íntimo que humilló a Gala Montes (Fotos: ViX)

Tanto Karime como Briggitte mencionaron que ellas no esperaban que Agustín las salvara, pues no era de su equipo. No obstante, Adrián Marcelo confesó que él quería ser el salvado y sus otros compañeros también dieron sus razones por las que se creían merecedores de eso.

Finalmente, Fernández comentó que elegía a Sian Chiong para que abandonara la placa de nominados y de esta forma pudiera estar una semana más en el programa.

Es por ello que el próximo domingo se decidirá quién de los famosos restantes que aún están en riesgo tendrá que salir. Los nominados actuales son los siguientes:

Karime Pindter

Briggitte Bozzo

Gomita

Adrián Marcelo

Sian Chiong en 'La Casa de los Famosos México 2024'. (ViX)

Cuarto Tierra podría desintegrarse

Después de la fiesta del viernes pasado, los integrantes del equipo Tierra tuvieron un fuerte desencuentro al punto en que señalaron que si llega a salir Gomita como eliminada, todos preferirían jugar de manera individual y abandonar de una vez por todas el trabajo en equipo.

Esto se desencadenó después de que Briggitte se besara con Sian Chiong y eso molestara enormemente a Ricardo Peralta. También, Gala se besó con Agustín y eso generó aún más discordias en Tierra.