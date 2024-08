Legendario guitarrista de U2 visita México y fans se lo encuentran en las calles

The Edge pasea por calles de la CDMX (Photo by Rich Fury/Invision/AP)

The Edge, el reconocido guitarrista de la banda irlandesa U2 se encuentra de visita en México, por lo que algunos de sus fanáticos se lo han encontrado en las calles y no han perdido la oportunidad de saludarlo y tomarse una foto con él.

Dave Howell Evans, mejor conocido en la industria de la música como The Edge, es el guitarrista, tecladista y además corista de la agrupación U2, quien además ha grabado con artistas de renombre como Johnny Cash, B. B. King, Tina Turner y Ron Wood.

El guitarrista ha marcado el sonido de la banda U2 (Foto AP/Andrew Medichini, archivo)

Fue por medio de la red social X (antes Twitter) que un fanático del guitarrista compartió una serie de fotografías en las que se puede ver al famoso guitarrista disfrutar den un paseo por la Ciudad de México (CDMX).

Captan a U2 en la CDMX

El usuario Aldo Lugo, fue quien se encontró con el guitarrista en el Museo Diego Rivera Anahuacalli en compañía de su esposa, Morleigh Steinberg.

El joven se encontró con el guitarrista en el museo Créditos: (X/Aldo_Lugo21)

“The Edge, el poderoso guitarrista de U2, está de vacaciones en México y visitó el Anahuacalli”, comentó el joven en su publicación.

Además de tomarse una foto con el artista, el joven comentó que tuvo la oportunidad de platicar con The Edge sobre el Xitle y de los murales de Juan O´ Gorman. Incluso, el momento se aprovechó por el joven para pedirle que le firmara una copia The Joshua Tree, quinto álbum de estudio de U2.

“Le platiqué del Xitle, de los murales de Juan O’ Gorman, me firmó el Joshua Tree y nos tomamos una foto en el espejo con su esposa Morleigh”, anotó el joven.

El joven logró que el músico le autografiara un álbum Créditos: (X/Aldo_Lugo21)

Acerca de The Edge

The Edge, cuyo nombre real es David Howell Evans, es el guitarrista principal de la banda irlandesa U2. Nacido el 8 de agosto de 1961 en Londres, Inglaterra, pero criado en Dublín, Irlanda, The Edge ha sido una figura clave en la creación del sonido distintivo de U2. Su uso innovador de efectos de guitarra como el delay y el reverb ha definido éxitos como Where the streets have no name, With or without you y Sunday bloody sunday.

En 1976, se unió a U2 con Bono, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., y desde entonces la banda ha lanzado más de una docena de álbumes, obteniendo reconocimiento internacional y numerosos premios, incluyendo 22 premios Grammy. Su estilo de tocar la guitarra se caracteriza por su precisión y efecto atmosférico, contribuyendo a la profundidad emocional y musical de la banda.

The Edge también ha sido instrumental en el desarrollo de letras y composiciones, además de participar en causas benéficas y activismo social junto a sus compañeros de banda. Su impacto en la música rock y su influencia en generaciones de guitarristas han asegurado su lugar como uno de los músicos más innovadores y respetados en la industria.