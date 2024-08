Quién es el papá de Gala Montes y por qué se distanció por años de la concursante de La Casa de los Famosos

Gala es una de las favoritas de La Casa de los Famosos México 2 (IG galamontes)

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México está siendo todo un éxito y participantes como Gala Montes poco a poco se han ganado el corazón de los televidentes. Y es que conforme crece la popularidad de los habitantes, también crece el interés por sus vidas personales.

Para nadie es secreto que Gala Montes no tenía una relación con su padre Juan Fernández. En más de una ocasión, la joven confesó que había sido abandonada por él desde que era muy pequeña, que no tenía interés de una reconciliación y que era una tema que si bien lo trabajaba en terapia, lo sobrellevaba bastante bien.

En entrevista con Matilde Obregón, Gala Montes dio detalles del drama familiar: “Mi papá me abandonó. Sí me conoció. No está padre arrepentirse ahora que su hija es famosa. Creen que es un tema que todavía me duele. Obviamente uno tiene ciertos patrones, ciertas conductas negativas y están en tu inconsciente todo el tiempo, pero es algo que he sabido trabajar muy bien”.

Gala Montes y su papá se reconciliaron recientemente (Fotos: fb e Ig de Gala Montes)

Afirmó que, de hecho, el abandono terminó siendo positivo para ella: “Que mi papá nos dejara fue el inicio de muchas cosas increíbles en mi vida y que no cambiaría por nada del mundo. Por supuesto tengo que trabajarlo, porque hay conductas que ya me ha dicho la psicóloga. Me habría gustado tener una familia feliz, una familia normal, tengo a mi mamá pero estaría padrísimo tener a alguien más”.

Y contó que no le tenía rencor: “Pero no me arrepiento, con todo y todo lo perdono. Sí me ha buscado pero no he querido verlo porque lo que sea que necesite no me lo dio en su momento, ya lo tengo, y ahorita ya no necesito cariño, lo he sabido llenar yo bien. Mi hermana sí lo ve, pero a mí no me afectó tanto porque yo estaba más chiquita”.

Tiempo antes de que Gala Montes entrara a La Casa de los Famosos México, se reconcilió con su padre y presumió su encuentro en redes sociales. Pero tal parece que la nueva faceta en su vida generó también conflictos, pues al tiempo rompió su relación tanto personal como laboral con su madre Crista Montes.

El pleito de Gala Montes con su madre

(Instagram)

Luego de que Crista Montes vendiera una entrevista a una revista donde revelaba que estaba distanciada de su hija, Gala Montes explotó y lo contó todo en un live.

“Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, de muchas cosas y me molesta que de una nota a una revista donde ella se esté haciendo la víctima. Cuando aquí la víctima soy yo”.

Entre otras cosas, la acusó de vivir de su dinero y relató pleitos que incluso habían llegado a los golpes: “Mi mamá está loca. (...) Entonces como no se hicieron las cosas como ella dijo porque ella se quería quedar con todo mi dinero (...) Estoy cansada de que me esté manipulando, y que me esté amenazando y extorsionando. Porque lleva extorsionándome 8 meses, pero llega un momento en que yo dije ‘señora, se acabó’”.

Además confesó que la reconciliación con su papá no le gustó nada a su madre.