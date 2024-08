¿Qué hay detrás de las extrañas llamadas contra Rubén Rocha Moya que pararon tras el asesinato de Héctor Melesio Cuén?

(Cuartoscuro/EFE)

Luego del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, el pasado 25 de julio, los habitantes del estado han dejado de recibir llamadas en contra del gobernador Rubén Rocha Moya y de su equipo de trabajo.

De acuerdo con el reportero sinaloense Aarón Ibarra, los pobladores recibían una serie de llamadas desde el conmutador del Gobierno del Estado que eran hackeadas, las cuales finalizaron tras la muerte de Cuén Ojeda el mismo día en el que arrestaron a Ismael ‘El Mayo’ Zambada en un aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, en Estados Unidos.

Según la Fiscalía Estatal de Sinaloa, Melesio Cuén habría sido asesinado tras sufrir un asalto en una gasolinera; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó este dictamen y lo señaló como erróneo.

“La institución federal ha logrado establecer, con precisión, que la información sobre lo ocurrido en una gasolinera en el municipio de Culiacán no es aceptable, ni cuenta con los elementos fidedignos de prueba que permitan tomarla en cuenta, en la forma en que fue planteada”, precisó la fiscalía.

Ante estos hechos, el reportero sinaloense informó que las llamadas eran recibidas “lunes tras lunes” con una serie de señalamientos en contra del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y de su secretario de gobierno, Enrique Inzunza Cazarez.

En testimonio del reportero, durante la llamada también se proporcionaba una página web de nombre “el cártel Rocha Ruíz”, pero esto habría terminado luego del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Con el homicidio de Cuén, las llamadas cesaron al lunes siguiente. Se han acumulado ya cuatro lunes desde que cesaron”, aseguró en su red social de X.

En este sentido, durante noviembre de 2023 el gobernador de Sinaloa reveló que el sistema informático del Gobierno del Estado había sido hackeado y utilizado para promover una página web en la que se acusaba a la administración de Rocha Moya de haber gastado cantidades millonarias en publicidad en medios de comunicación locales; lo cual aseguró era falso.

El asesinato de Melesio Cuén y la demanda en contra del gobernador de Sinaloa

Las recientes declaraciones del Mayo Zambada han sacudido el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda. (CUARTOSCURO/FB: Héctor Melesio Cuén)

Luego de que el abogado de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, Frank Pérez, publicara una carta firmada por el capo en el que aseguró el pasado 25 de julio tendría una reunión con Rubén Rocha Moya y con otros integrantes de su gobierno cuando fue llevado a Estados Unidos, la tensión ha ido en aumento.

Tras las supuestas declaraciones del líder del Cártel de Sinaloa, Rocha Moya aseguró que no se encontraba en el estado el día de la detención y que no está relacionado de ninguna manera con el capo. Sin embargo, un grupo de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) iniciaron una demanda en su contra, y de la exfiscal Sara Bruna Quinónez, por supuestas irregularidades en la detención del narcotrafiante y por el asesinato de Héctor Melesio Cuén.

Fueron los diputados federales electos, Ernesto Sánchez Rodríguez y Héctor Saúl Hernández, junto a Federico Döring Casar, quienes presentaron la denuncia en contra del gobernador de Sinaloa al argumentar que la exfiscal presuntamente actuó bajo órdenes directas del gobernador para manipular la investigación del asesinado del exrector, con quien mantenía un conflicto desde hace varios años.

Según la Fiscalía General de la República (FGR) se detectó que el cuerpo de la víctima tenía cuatro heridas por arma de fuego en las piernas, mientras que en el video difundido por la Fiscalía Estatal de Sinaloa solo se aprecia uno; no hubo peritajes por las manchas de sangre ubicadas en la zona de carga de la camioneta; no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos, no se preservó el cuerpo, entre otras determinaciones.

En tanto, el gobernador de Sinaloa aseguró en una de sus conferencias que la Fiscalía será la única estancia que podrá determinar si procede en su contra o de la exfiscal por el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda.