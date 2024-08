Cuándo se dará a conocer el resultado de la prueba de ADN de Apolo que se disputan Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna (Instagram: @luisenriquegp)

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna ha tenido que reencontrarse para realizar el último de lo que podría ser el fin de su batalla legal por el demostrar o desmentir la paternidad del pequeño Apolo, quien en medio de la especulación se desconoce si es nieto o no de la primera actriz del Cine de Oro, Silvia Pinal.

El día de ayer lunes 19 de agosto, se realizó la primera toma de las dos pruebas genéticas periciales bajo supervisión judicial buscando poner fin a este persistente conflicto entre el hijo de Silvia Pinal y Luis Enrique Guzmán así como de quien fue su pareja. Aunque la la tarde de este martes 20 se concluirá el proceso, aún habrá tiempo que esperar para conocer el resultado.

En aproximadamente 10 días hábiles, se presentarán los resultados, de acuerdo al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la Ciudad de México, por lo que podrían darse a conocer aproximadamente el día 3 de septiembre. Esto permitirá esclarecer finalmente la veracidad de las afirmaciones de ambos involucrados en este caso de paternidad.

Luis Enrique Guzmán y su antigua pareja, Mayela Laguna, se encontraron el 19 de agosto en el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la Ciudad de México para realizar una prueba de ADN. Este encuentro se da en medio de un tumultuoso juicio de paternidad, iniciado por Laguna a finales de 2023, en el que intenta determinar si Guzmán es el padre de su hijo, Apolo. La polémica se vio amplificada recientemente por la filtración de unos audios en los que se ponen en duda las afirmaciones de Laguna sobre la paternidad del menor.

En medio de pruebas por paternidad de Apolo, surgen nuevos audios de Mayela Laguna que dejan entrever que no sabe quién es el papá

En los audios, difundidos por el programa Chisme No Like, Laguna, en conversación con una amiga, sugiere que tiene dudas sobre si Guzmán es realmente el padre de Apolo. En una de las grabaciones, la amiga le pregunta por qué tiene miedo del resultado de las pruebas de paternidad. Laguna responde que teme que el resultado no confirme a Guzmán como el padre, y además, insinúa la posibilidad de manipulación de los resultados por corrupción, dado su desconfianza en los peritos involucrados.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán buscan clarificar la paternidad de Apolo a través de estas pruebas de ADN, pero las dudas presentes en los audios recientemente filtrados han añadido otra capa de complejidad al caso. En las grabaciones, Laguna también menciona que, aunque su abogado está convencido de que Guzmán es el padre basándose en la similitud física entre Apolo y Guzmán, ella no comparte esa certeza.

Guzmán, productor musical y miembro de la prominente dinastía Pinal-Guzmán, había reconocido a Apolo como hijo hasta mediados de 2023. Posteriormente, decidió deslindarse legalmente del menor, lo cual derivó en el juicio de paternidad actualmente en curso. Este reencuentro en el INCIFO también marcó la primera vez que Guzmán y Apolo se vieron desde la separación.