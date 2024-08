Rocha Moya asegura que la FGR le solicitó información sobre su salida del país el día de la captura del Mayo Zambada

Rubén Rocha Moya tuvo una entrevista polémica en el 2021. (Anayeli Tapia/Infobae)

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró este viernes que la Fiscalía General de la República (FGR) ya le solicitó información sobre su salida del país el 25 de julio, día en que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, ambos líderes del Cártel del Pacífico, fueron arrestados en los Estados Unidos.

“Ellos (FGR) dijeron que me pedirían la investigación pertinente, me pidieron sobre mi salida porque no estaba yo en Sinaloa, entonces ya reporté a la Fiscalía lo que me pidió”, indicó el gobernador a medios este viernes.

El pasado 10 de agosto, Zambada García aseguró en una carta que tendría una reunión con el gobernador de Sinaloa y con el político Hécto Melesio Cuén Ojeda el mismo día en que supuestamente el líder del Cártel de Sinaloa fue traicionado por su ahijado Guzmán López, quien lo secuestró y lo llevó en un avión a un aeropuerto de Nuevo México, EEUU, donde fue entregado a las autoridades de ese país.

Sara Bruna Quiñonez presentó su renuncia como fiscal de Sinaloa. Crédito: X, @quinonez_bruna

Tras la revelación de la carta del narcotraficante, Rocha Moya aclaró durante la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar “Dr. Bernardo J. Gastélum”, realizada el 10 de agosto en Culiacán, que ese día no se encontraba en el país, pues estaba en un viaje familiar en Los Ángeles, California.

“Yo quiero decirles una cosa sin ataduras de ninguna naturaleza. En primer lugar, yo no estaba ese día en Sinaloa. Todo me lo estuvieron informando durante el día y durante la noche. Regresé el siguiente día muy tempranito”, señaló Rocha Moya, al tiempo que le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera a la FGR atrajera la investigación del homicidio de Melesio Cuén ante las dudas y las suspicacias que generó la investigación de la Fiscalía de Sinaloa.

Esto dijo la exfiscal de Sinaloa tras presentar su renuncia | Foto X @quinonez_bruna

Este viernes, el gobernador de Sinaloa anunció en su cuenta X la renuncia voluntaria de Sara Bruna Quiñonez Estrada, quien hasta entonces se desempeñaba como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que la FGR señalara irregularidades en el caso del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Reconozco la decisión responsable de la fiscal (...) al presentar ante el Congreso Estatal de Sinaloa su renuncia voluntaria al cargo. Sé que lo hace honrando la honorabilidad que le caracteriza”, escribió el mandatario sinaloense.

Por su parte, Bruna Quiñonez difundió un mensaje en el cual dio las gracias al gobernador, así como a todos los que confiaron en ella durante su cargo.

“Segura de que se hicieron las cosas bien durante mi gestión y para no entrar en controversias que puedan afectar carpeta de investigación alguna me retiro del cargo”, destacó la ex fiscal en su cuenta X.

Rubén Rocha dijo que él habló con la ahora ex fiscal. “Yo le pedí como compañero de equipo, no como gobernador, porque a mí no me corresponde pedir; lo que sí es que sí tengo atribuciones, hay unas causales para eso, pero yo quise verlo con ella de manera más armónica”.

Estas son las irregularidades que encontró la FGR en el caso de Melesio Cuén

La FGR informó que el 15 de agosto que encontró una serie deirregularidades en el asesinato del ex político:

• En la necropsia ( de Melesio Cuén) no se establecen de forma correcta, los signos cadavéricos inmediatos, temperatura, signos tanatológicos, livideces, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo.

• Que el cuerpo tiene un fuerte hematoma en la cabeza.

• Que el cuerpo recibió cuatro disparos en las piernas.

• Que el video de la gasolinera tiene sonido y sólo se escucha un disparo.

• Que los tres empleados de la gasolinera no refieren haber escuchado disparos.

Sara Bruna Quiñónez Estrada ofreció una recompensa de prensa para actualizar la información sobre el homicidio Crédito: Fiscalía General de Sinaloa

• Que no se identifica con precisión la fisionomía de los ocupantes de la camioneta.

• Que no hay mecánica de hechos del evento.

• Que no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos, ni el vehículo.

• Que, habiendo manchas de sangre humana en la batea de la camioneta, no hay ni peritajes, ni determinaciones al respecto.

• Que tampoco se cumplieron, por parte de todas las autoridades involucradas, las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración que es contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios.