Mexicana revela momento incómodo que vivió con un extranjero: “¿Para qué vienen?”

La mujer compartió el desagradable momento que vivió con un extranjero en calles de la CDMX. Crédito: TikTok/@reginamartiza27

La joven, de nombre Regina, compartió uno de los momentos más incómodos que ha vivido con un extranjero en las calles de la Ciudad de México al confrontarse por solicitarle que limpiara las heces de su perro.

Fue a través de la red social TikTok que la chica explicó la manera en la que se confrontó con un hombre en un parque de la alcaldía Coyoacán, el cual tendría un área dedicada para lomitos.

“Pxrro coraje que tengo atorado con los gringos. Hace ratito fui a un parque de Coyoacán con mi perro porque hay un área del parque que es dedicada a perritos”, comentó Regina.

Según la chica, los dueños deben ser responsables al acudir a este sitio y recoger las heces de sus mascotas para procurar que el área permanezca limpia.

Sin embargo, en esta ocasión la joven se encontró con un hombre extranjero que paseaba a un chihuahua, el cual no representó ninguna novedad para ella en un primer momento, pero fue hasta que su lomito hizo sus necesidades que el conflicto comenzó.

“Todo bien, no le hacia daño a nadie (...) el chiste es que su perro pues se cxgó en una parte donde no era para perros. Hace del baño y él se sigue derecho ya cuando terminó el perro”, dijo la joven.

Ante el hecho, Regina comentó que se encontraba detrás de él observando la escena, por lo que no dudó en hablarle para solicitar que recogiera las heces de su mascota.

“Le grité: oye, pues tu perro se cxgó recógelo. Y que se voltea y que me hace”, esto para lanzarle una mirada de arriba hacia abajo en modo de indiferencia.

Según Regina, el extranjero le dijo que su lomito siempre acudía a ese parque para hacer sus necesidades, pero los de limpieza se encargaban de limpiarlo por él.

Ante la respuesta del hombre, la chica dijo que no fue lo que detonó el conflicto entre ambos, sino que la incitara a limpiar las heces con las bolsas que ella portaba.

“Y eso no fue la gota que derramó el vaso, porque luego me dijo: tú tienes bolsas, recógelo tú”, aseguró la chica.

Esta respuesta del hombre provocó el enojo de Regina, quien aseguró no entiende la razón por la que los extranjeros se mudan a México si no les gusta seguir las reglas.

“No entiendo, si no les gusta nuestra música, si no acatan nuestras reglas y no les gusta cómo vivimos, entonces ¿para qué vienen a chingxr aquí a México?”, dijo la joven.

Ante el relato de Regina, decenas de usuarios compartieron sus opiniones respecto a la actitud del hombre extranjero con el que se confrontó la joven.

“No les gusta México, solo vienen porque en su país ya no les alcanza para vivir”; “Es que el Gobierno debería poner regulaciones como pedir visa y así”; “No es gentrificación, es colonización”; “Lo hubieras recogido y se la hubieras aventado”; “Ya no les alcanza para vivir en Estados Unidos, por eso están aquí en nuestro país”; “Es la segunda historia de hoy con el mismo problema”; “Es para que lo multen, ya que por ley deben tener al perro con correa todo el tiempo y levantar los desechos”, entre otros, fueron los comentarios.

Por otra parte, decenas de personas concordaron en que es necesario que se les obligue a seguir las reglas y leyes mexicanas, pues consideran que muchos de los extranjeros se caracterizan por ser groseros y “creer que todo mundo debe acomodarse a ellos”.

“Les gusta México pero no los mexicanos”; “Lo malo es que el Gobierno no interviene”; “Le hubieras dicho que es multa”, entre otras opiniones.