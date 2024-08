Este es el procedimiento estético que se hizo Mario Bezares antes de entrar a La Casa de los Famosos

Mario Bezares se volvió uno de los participantes favoritos (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Mario Bezares es uno de los participantes de La Casa de los Famosos que se supo ganar el cariño de muchas personas, aunque ya tenía a su público definido de Acábatelo y sus programas junto a Paco Stanley, hubo quienes conocieron su personalidad hasta que empezó el reality.

Cabe señalar que el presentador de televisión no quería hacerse ningún “arreglito” para parecer más joven, pero su esposa Brenda Bezares lo convenció de probar esta alternativa. La intervención estética estuvo a cargo de Susana Sandoval, una doctora que incluso sube contenido en TikTok y que ya ha analizado las cirugías de Karime.

“Tenía muchas manchitas de queratosis, que son marcas de la edad y lo que hicimos fue hacerlo para darle uniformidad”, mencionó.

Fue ella misma quien detalló cómo fue el procedimiento de Mario Bezares, el conductor de televisión recibió un tratamiento para emparejar el tono de piel algunos meses antes de entrar a La Casa de los Famosos.

Al principio el conductor no quería hacerse ningún tratamiento Crédito: (TikTok/@drasusanasandoval)

“La verdad estuvimos trabajando meses antes de entrar a La Casa de los Famosos porque Mario era enemigo de todas estas cosas, decía ‘Yo no me quiero arreglar, no me gusta’, total entre Brenda y yo lo convencimos de hacerse tratamientos en la cara para que se viera más joven”, dijo la doctora Susana Sandoval.

En la imagen dejó ver cómo se veía la piel de Mayito antes del tratamiento y se podían ver algunas marcas oscurecidas en la piel, las cuales fueron eliminadas con láser.

Entre comentarios, algunas personas aseguraron que Mario Bezares también recibió inyecciones de bótox y que esto es evidente cuando se sorprende.

Al respecto, Susana Sandoval, quien llevó el proceso estético, aseguró que ni siquiera se sometió a dicho tratamiento en las cejas por motivos profesionales.

Cabe señalar que el bótox es una sustancia que estira la piel para disminuir arrugas y marcas de expresión, pero Mario Bezares necesita tener su cara lo más natural posible para seguirse desempeñando en teatro, un arte en la que se requiere la gesticulación.

La doctora estética asegura que no tiene bótox en la frente (Captura de pantalla TikTok/@@drasusanasandoval)

“Aquí hay un comentario de hate contra Mayito, que dicen que tiene mucho bótox y se le levanta la ceja, pero no le puse bótox enfrente para esto mismo. El nunca ha querido bótox por lo del teatro, gesticula mucho y es parte de las obras”, dijo.

Como alternativa, Susana Sandoval le aplicó hilos de bótox entre el ojo y la sien, una zona del rostro denominada como “pata de gallo” y también en el entrecejo, pero no se le aplicó en la frente. De igual forma aclaró que una aplicación de bótox en la frente impide que se puedan alzar las cejas y se note.

“La frente se la dejamos completamente limpia, si trajera bótox no levantaría las cejas, véanme a mí, ese es su gesto natural y lo ha tenido toda la vida”, dijo.

Algunas personas señalaron que no habían notado la operación y pensaban que se veía mejor debido a que las cámaras de televisión actuales tienen calidad superior a las de la época de Acábatelo. Estas fueron algunas de las opiniones: “Se ve que se hizo arreglos en la cara pero se ve increíble, arriba Mayito”, “Con razón lo veía diferente yo pensé que la cámara de multimedios lo hacía ver mal y la de vix lo hace ver mejor jajajaja pero nooo”, entre otros.

Mario Bezares está nominado

Una semana después de la salida de Potro Caballero, nuevamente Mayito volvió a estar en la charola de eliminación, por lo que tanto su esposa Brenda como la doctora y todos sus admiradores están haciendo lo posible por votar por él y salvarlo.