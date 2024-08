Así fue como Gomita desenmascaró a Mariana frente a Adrián Marcelo

Mariana habría provocado un conflicto entre Arath y Adrián, sin embargo la descubrieron. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Está por terminar la cuarta semana en La Casa de los Famosos México 2, sin embargo los roces y conflictos entre los habitantes continúan saliendo a flote. Esta vez Mariana Echeverría se encuentra bajo la mira de su propio equipo, Tierra.

Ya que Gomita habría atrapado la mentira que la conductora lanzó involucrando a Arath de la Torre y Adrián Marcelo, sin embargo dicha acción sería para afectar a su líder, no a sus contrincantes del cuarto Mar.

Lo que Araceli Ordaz descubrió fue que supuestamente Mariana supo que Arath buscaba atacar a Adrián Marcelo con un tema sumamente sensible. Pues el youtuber no puede tener hijos con su esposa. Y habría sido la misma Echeverría quien detuvo al actor de cometer ese error y provocar otra pelea. Sin embargo, Gomita fue a cuestionar a Mario Bezares y a Arath de la Torre y el actor lo negó rotundamente, de esta manera la mentira de Mariana quedó expuesta.

Gomita palticó con Arath y Mario Bezares para saber la verdad. (Captura de pantalla YouTube El 5)

De inmediato Araceli le contó todo a Adrián Marcelo y desenmascaró a su compañera, “Que según Arath le dijo a ella, que él te iba a decir a ti que tú te metiste con lo de los chochos, pero que él no se mete contigo en que no puedes tener hijos con tu esposa”, explicó Gomita al youtuber.

“Mariana si está jugando doble y eso no está chido”.

Tras lo sucedido el regiomontano y la presentadora se sintieron confudidos y empezaron a desconfiar de su compañera.

“Ya se me está complicando mucho ya jugarlo con esta señorita. No logro conectar, no me cae. Choco muhco con ella, no me siento muy agusto”, confesó Adrián.

“Cuando llegue el momento, si seguimos aquí tú, Ricardo y yo, ya sabemos qué pedo”.

Todos los habitantes de La Casa ya se quejaron del comportamiento de Mariana. (ViX+)

Asimismo, Adrián Marcelo señlaó que se le hace bastante extraño ya que si podría señalar a Mariana por traición, ya que el tema acerca de no poder ser padre solamente lo sabía ella y Ricardo. “No quiero yo tronar aquí la lealtad. Hoy platicamos con Mario y ya tiene hartos a todos”, refiriéndose a la esposa de Óscar Jiménez.

Por su parte, Arath de la Torre acudió con el youtuber a acarar la situación y a confirmarle que él nunca usaría su privacidad para atacarlo. “Está amarrando navajas en donde no hay. Por que yo lo hice”, aseguró el actor.