Suiza en México queda impresionada tras ver un árbol que no existe en su país

La joven admiró la naturaleza mexicana crédito: tiktok/extranjerosxelmundo

México es un país que tiene de todo: una gastronomía envidiable, cultural, historia y paisajes hermosos. Los extranjeros que nos visitan lo tiene claro, como es el caso de una joven suiza que vive desde hace algún tiempo en la capital.

La joven fue entrevistada por la cuenta de TikTok “Extranjeros x el mundo” y contó que lo que más le impresionó de México cuando llegó fue la naturaleza que está presente incluso en las ciudades.

“Algo que me gustaría decir de México es que cuando caminas por la calle está el ruido de la naturaleza, los pajaritos están por todos lados. Siempre está con flores, con colores. Las bugambilias que hacen nubes de colores”, aseguró.

Del mismo modo, expresó la emoción que le ocasionó ver una jacaranda, árbol oriundo de Latinoamérica: “Las jacarandas. Yo llegué en abril. Nunca había visto un árbol morado, un árbol de ese tamaño”.

Y añadió: “Lo que me gusta mucho es que estando en una ciudad tan grande haya tanta naturaleza, y eso es muy bonito. En una ciudad normalmente no escuchas tantos pájaros, no estaba acostumbrada eso, y que hay tantas flores y árboles”.

El clip fue compartido por la cuenta de TikTok "extranjeros x el mundo crédito: tiktok/extranjerosxelmundo

Finalmente, compartió lo que México le ha dado durante el tiempo que ha estado en el país: “México me ha dado más paciencia, más apertura mental, más canas. Ha hecho que yo valore las cosas más sencillas. Cuando tengo algo le doy mucho más valor, sin ser materialista, como tener tiempo, una idea. Allá todo es más mecánico, tenía que hacer dinero porque la vida es más cara. Me he hecho mucho más creativa”.

El clip, que cuenta con miles de reproducciones y likes, se llenó de comentarios de mexicanos que agradecieron las palabras de la joven suiza.

Jacarandas, una belleza mexicana y latinoamericana

Las jacarandas adornan la Ciudad de México (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

Las jacarandas (Jacaranda mimosifolia) son árboles ornamentales conocidos por sus impresionantes flores moradas que adornan muchas ciudades, especialmente en la primavera. Originarias de América del Sur, estas plantas han sido introducidas en diversas partes del mundo debido a su atractivo estético y adaptabilidad.

Los árboles de jacaranda pueden alcanzar alturas de entre 10 y 15 metros, aunque en algunos casos excepcionales pueden llegar a 20 metros. Presentan hojas compuestas y finamente divididas, lo que les da un aspecto plumoso.

Las flores son tubulares y aparecen en grandes racimos. Su color varía del azul al púrpura, proporcionando un espectáculo visual único durante la temporada de floración, que suele ocurrir entre primavera y principios de verano. Producen cápsulas leñosas y redondeadas que contienen numerosas semillas aladas, facilitando su dispersión por el viento.

La jacaranda es un árbol resistente que prefiere climas cálidos y soleados. Aunque tolera una variedad de suelos, prospera mejor en suelos bien drenados y ligeramente arenosos. Es un árbol relativamente tolerante a la sequía una vez establecido, aunque requiere riego regular durante los primeros años. Es sensible a las heladas fuertes, por lo que se debe proteger en áreas con climas fríos.

Usos y Beneficios

Ornamentales : Principalmente, las jacarandas se plantan como árboles ornamentales en parques, avenidas y jardines debido a su espectacular floración.

Sombra : Sus amplias copas proporcionan una excelente sombra, lo que los hace ideales para áreas urbanas y recreativas.

Ecología: Estos árboles también contribuyen al ecosistema urbano, ofreciendo hábitat y alimento a diversas especies de aves e insectos.

En muchos lugares, las flores de jacaranda simbolizan la llegada de la primavera. En países como México, Japón y Australia, estos árboles se han convertido en un símbolo icónico, inspirando festivales, canciones y obras de arte.

Las jacarandas no solo embellecen el paisaje urbano, sino que también ofrecen beneficios ecológicos y culturales. Su capacidad para adaptarse a diversos entornos y su impresionante floración las hacen una elección popular para la jardinería y la planificación urbana.Jacarandas, una belleza latinoamericana.