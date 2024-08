Este el link que nunca debes abrir si recibes supuesto mensaje del SAT

Este es el mensaje de texto fraudulento con el que deberías tener cuidado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recientemente enviar enlaces que llevan a páginas maliciosas es uno de los métodos preferidos de los delincuentes para estafar. Sin embargo, los links normalmente están acompañados por mensajes convincentes que hacen difícil identificar el engaño.

Por suerte, son cada vez más las víctimas de fraude que comparten su experiencia para alertar a la ciudadanía.

Entre los casos difundidos últimamente está el de un mensaje de texto en el que estafadores se hacen pasar por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A través de SMS los delincuentes solicitan a abrir una página web desde su ordenador. Además proporcionan un número telefónico para resolver dudas.

Defraudadores se hacen pasar por el SAT (X/@edgartove)

Evidentemente no se trata de un texto enviado por el SAT y el link enviado no es fidedigno. Se trata de una estafa.

“SAT te informa que tienes un citatorio, el formato es solo visible en tu COMPUTADORA descargalo citas-sat-com.mx con tu numero. Evita multas, dudas al 5594519019″, señala el mensaje fraudulento.

Pese a que el texto es creíble, hay algunos detalles que revelan que no fue enviado por el SAT. El más evidente es que la página web no tiene la misma terminación que la oficial, la cual termina en gob.mx

De acuerdo con Edgar Torres, el periodista que advirtió a la ciudadanía sobre el modus operandi de los estafadores, el SMS está circulando entre habitantes de Colima. Aunque sin duda el problema podría extenderse a otras partes del país.

También cabe recordar que el SAT no realiza ventas de autos ni otros bienes a través de internet. El órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público alertó hace algunos meses que en la red circulan ofertas lanzadas por defraudadores que suplantan su identidad para obtener datos personales y fiscales de las víctimas, por lo que exhortó a la población a no confiar en anuncios que no provengan de fuentes oficiales.