Abogado de Genaro García Luna apelará el fallo de Cogan sobre un nuevo juicio: “Estamos muy decepcionados”

César de Castro funge como representante legal de García Luna en EEUU.

César de Castro, abogado defensor de Genaro García Luna en Estados Unidos, expresó su desacuerdo con la decisión del juez Brian Cogan, quien consideró que no había elementos suficientes para iniciar un nuevo juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública.

En una declaración compartida con el periodista Keegan Hamilton, el jurista advirtió que recurriría a otra instancia para impugnar la resolución.

“Estamos extremadamente decepcionados con la decisión de la Corte. Respetamos, pero estamos en desacuerdo con la decisión y estamos especialmente preocupados porque la Corte no abordó problemas fundamentales con este proceso, como la declaración de un testigo que afirmó haber estado con el señor García Luna en una instalación que aún no se había construido para mostrar un software que aún no se había creado”, puede leerse al inicio del pronunciamiento de César de Castro que Hamilton difundió en su cuenta de X.

De igual manera, el abogado criticó que en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York —donde se desarrolló el juicio— no se presentaron evidencias irrefutables para acreditar que García Luna hubiera actuado en favor del Cártel de Sinaloa contra su voluntad.

“[No hubo] documentación proporcionada a la Corte que estableciera que el señor García Luna no fuera secuestrado por el cártel. García Luna apelará [la decisión]”, anticipó el abogado.

García Luna fue declarado culpable de cinco cargos criminales. (REUTERS/Jane Rosenberg)

En un dictamen con fecha del 6 de agosto, el juez Cogan aseguró que los argumentos de la defensa para solicitar la realización de un nuevo juicio, en sustitución del anterior, fueron insuficientes.

García Luna y César de Castro pretendían que se anulara el proceso que concluyó en febrero de 2023, cuando el jurado encontró culpable al exfuncionario mexicano de cinco cargos criminales.

Uno de los motivos que ofreció el equipo legal de García Luna fue que el acusado había sido un perseguido político y que su proceso no se había desarrollado con imparcialidad.

Anteriormente estaba contemplado que la audiencia de sentencia contra García Luna se realizara el 24 de junio de 2024, pero el juez Cogan aceptó el día 18 de ese mes una moción del abogado para posponer el acto.

En esa solicitud, César de Castro expuso que no contaba con el tiempo suficiente para revisar documentos antes de ese día debido a su participación en el juicio contra el senador demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez —declarado culpable de 16 cargos relacionados con corrupción en julio pasado—.

Frente a este escenario, Brian Cogan aprobó la solicitud y fijó el 9 de octubre de 2024 como la nueva fecha para que se conozca la pena que enfrentará el exfuncionario mexicano. Debido a que recientemente negó la realización de un nuevo juicio, dicho acuerdo se mantiene sin cambios.

Los cargos por los que García Luna fue declarado culpable fueron: tres por conspiración para transportar, importar y distribuir cocaína, uno por pertenecer a una empresa criminal —el Cártel de Sinaloa— y otro más por brindar falsas declaraciones.

Al ser encontrado penalmente responsable de estos delitos, se presume que García Luna podría enfrentar una pena mínima de 20 años de cárcel, o bien, una sentencia máxima de cadena perpetua.