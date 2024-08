Productora de ‘Hoy’ no quiere a Adrián Marcelo como conductor del matutino junto a Galilea Montijo: “No me gusta” (Fotos: Instagram/@programa_hoy/Adrián Marcelo)

Luego de que Adrián Marcelo pidiera el lugar de Arath de la Torre como conductor de Hoy tras finalizar su participación en La Casa de los Famosos México 2024, es la productora del matutino de Televisa quien responde de forma negativa a dicha solicitud e incluso asegura que no le gusta la forma en cómo trabaja el polémico habitante del Cuarto Tierra.

La hermana de la fallecida productora Magda Rodríguez compartió ante diversos medios de comunicación su negativa ante la solicitud del conductor originario de Nuevo León, pues aunque dicha idea le llamó la atención a sus fans e incluso algunos ya lo imaginaban colaborando de la mano de Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Tania Rincón y Raúl Araiza, loa famosa ha dicho ‘no’ de forma contundente.

“La verdad es que no soy fan de Adrián Marcelo, no me gusta el tipo de periodismo que hace y lo digo abiertamente. No me gusta”, dijo Andrea Rodríguez ante diversos medios de comunicación.

Andrea Rodríguez es hermana de la fallecida productora de Hoy, Magda Rodríguez (Foto: Instagram de Andrea Rodríguez)

“No cabe en Hoy”: productora de Televisa le cierra las puertas a Adrián Macelo y su sueño de conducir en el matutino

Durante la misma charla, la tía de Andrea Escalona compartió que la personalidad tan polémica, controversial e incluso fuera de lugar que puede llegar a tener a Adrián Marcelo en muchos momentos no e algo que comparta los valores y objetivo que tiene el matutino de televisa con el público, hogareño, que lo ve por la señal de Las Estrellas.

“Un conductor como Adrián Marcelo no pudiera caber en Hoy. Al final no soy la que decide, pero sí creo que no es el tipo de conductor que cabe en Hoy. Tenemos muchas amas de casa, nosotros tenemos un programa bonito, friendly. Entonces, no creo”, agregó la famosa productora de Televisa.

Productora de Hoy responde a Adrián Marcelo y su idea de ocupar el lugar de Arath de la Torre en el matutino

De forma tajante, Andrea Rodríguez también compartió que ella y todos los integrantes y colaboradores del famoso matutino Hoy son Team Arath de la Torre, por lo que su solicitud está más que negada e hizo su apoyo público con el comediante que sí trabaja para dicho espacio televisivo.

Productora de Hoy responde a Adrián Marcelo y su idea de ocupar el lugar de Arath de la Torre en el matutino (Especial Infobae Jovanni Pérez // IG: @arathdelatorre)

“Somos Team Arath, vamos con todo, esperamos que esta semana se salve y lo sigamos viendo en La Casa de los Famosos. Que Arath se quede allá adentro porque creo que se va a poner sabrosita la cosa, ya le declaró la guerra a Mariana y a Adrián. Ya agarraron la onda”, expresó.