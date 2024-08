Por qué la obra del Tren Suburbano al AIFA está detenida desde hace días

La obra del Tren Suburbano AIFA está detenida (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Inició la cuenta regresiva para que Andrés Manuel López Obrador entregue la banda presidencial y Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, tome el cargo. Pero, antes de ello, la administración vigente está acelerando pasos para concluir con algunos de los proyectos que inició.

Uno de ellos es la ampliación del Tren Suburbano para conectar con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el tramo Lechería - AIFA pretende facilitar la movilidad de los usuarios de la terminal aérea y así trasladarse al Estado de México y a la Ciudad de México.

El Tren Suburbano - AIFA es una de las apuestas principales del gobierno de López Obrador; sin embargo, desde el 25 de julio las obras están detenidas y no han podido avanzar. Ya se cumplió casi una semana y los trabajos siguen detenidos, situación que complicará la inauguración que AMLO pretendía hacer en agosto.

López Obrador no tiene prisa de inaugurar el Tren Suburbano - AIFA (@delfinagomeza/X)

Y es que, pese al ritmo de construcción que tenía el Tren Suburbano, esta pausa perjudicará los tiempos para concluir la obra.

¿Por qué la obra del Tren Suburbano - AIFA está detenida?

Desde el 25 de julio, habitantes de la colonia 10 de junio y vecinos de la comunidad Teyaualco, Tultitlán, tomaron la obra del Tren Suburbano, instalaron un campamento en diferentes puntos de la ruta del tren, en consecuencia personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) no pudo continuar con las maniobras que realizaba.

Todo el personal que trabajaba en el Tren Suburbano - AIFA suspendió labores debido a las exigencias de los pobladores, quienes denunciaron que sus peticiones no han sido atendidas por el gobierno federal. Desde la estación El Zacamole hasta la Manzana hubo bloqueos, también en el tramo de Agaves y Teyaualco, zona donde se construye un tramo elevado para el paso del tren.

Pobladores del Ejido de Teyahualco tomaron la obra del Tren Suburbano - AIFA y se manifestaron (X/ @MexiquenseTV)

Los pobladores de la región se manifestaron debido a que exigen al gobierno de López Obrador cumplir con parte de las promesas que realizó como parte del proyecto del Tren Suburbano - AIFA. Entre ellas está la instalación de un sistema de drenaje, repavimentación de algunas calles así como la construcción de una vialidad para las comunidades cercanas.

Debido a que los trabajos únicamente se han concentrado en el Tren Suburbano, los pobladores decidieron realizar una manifestación. Será el 1 de agosto que vecinos del Ejido de Teyahualco tengan una reunión con autoridades federales en la Ciudad de México para llegar a un acuerdo, y así liberar la obra del Tren Suburbano.

Ante esta situación, AMLO expresó su postura y durante una conferencia matutina en Palacio Nacional sentenció que sí se han atendido las demandas de los pobladores. Recalcó que el camino vehicular sí se hizo, pero a 200 metros del paso del Tren Suburbano.

Pobladores exigieron que se atiendan los proyectos aledaños al paso del Tren Suburbano - AIFA (X/ @MexiquenseTV)

“Me hablan de que no quieren que haya un confinamiento y que quieren que quede la vía como carretera, como camino, y eso no se puede, es muy riesgoso, se hizo un paso a desnivel, nada más que se hizo a 200 metros y no quieren utilizar el paso a desnivel para vehículos”

Por otra parte, solicitó la intervención de Delfina Gómez, gobernante del Estado de México, para llegar a un acuerdo con los pobladores.

¿Qué pasará con la inauguración del Tren Suburbano - AIFA?

Ante esta situación, y con el tiempo encima, López Obrador reconoció que no tiene prisa por inaugurar la obra antes de acabar su sexenio. Por lo que no mostró preocupación por los retrasos, aceptó que si no concluye lo dejará a cargo de Claudia Sheinbaum.

“Si no quieren que se termine la obra y si no dejan pasar el tren, pues ahí se lo dejamos de tarea, le pido a la próxima presidenta. Yo no ando urgido de estar inaugurando”.