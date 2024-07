Tunden a Gomita por decir que sólo se fija en hombres que ganan más de 500 mil al mes

(IG: @gomitaoficial123)

Entre todas las pláticas de La Casa de los Famosos, Gomita hizo una revelación que causó mucho revuelo al exterior del reality, pues uno de sus requisitos no negociables para su siguiente pareja es que gane medio millón de pesos.

La declaración de la youtuber generó indignación y críticas, ya que la gente considera que 500 mil pesos al mes —como mínimo— es un exceso, así como la acción en sí de exigir determinado ingreso a tu pareja.

Todo comenzó cuando ella estaba platicando de sus ligues fallidos por exceso de condiciones:

“Me ha tocado uno que tenía aguacates o producía maíz pero no concretamos porque llegan a tener red flags, puedes tener mucho dinero pero no me gusta que me digas ‘no puedes hacer eso’”, dijo. Después Adrián Marcelo le preguntó que si sería capaz de enamorarse de alguien sin dinero pero que no le impusiera nada, a lo que ella respondió tajante que no:

“Me gustaría que tuviera potencial pero no que yo lo tuviera que patrocinar. Tiene que ganar bien un medio melón, medio melón está cool ¿No? si a mí me va bien yo quiero que a él le vaya mejor que a mí”, dijo Gomita.

Adrián Marcelo le dijo que estaba poniendo estándares difíciles de cumplir en el país y aseguró que incluso un hombre que gane 200 mil puede darle una vida lujosa, pero Gomita insistió en que ella ha decretado que su novio no será mexicano.

Entre las críticas que recibió Gomita en redes sociales, hubo quienes la nombraron como “mujer de alto valor”, se trata de una tendencia que ha ganado atención y generado debate tanto en círculos sociales.

Estas mujeres se autodenominan así porque sienten que sus estándares no pueden ser alcanzados fácilmente y que su tiempo y afecto solo deben ser compartidos con personas que estén a la altura de esos criterios.

Una mujer que se identifica como de alto valor, presuntamente, posee una autoestima elevada y una visión positiva de sí misma, atributos que se refuerzan con logros profesionales, como un alto nivel académico, un buen sueldo y una vivienda en una zona prestigiosa. Estas características no solo forman parte de quiénes son, sino que también determinan qué buscan en una pareja y en su entorno social.

Este concepto ha generado críticas y también admiración, algunas personas argumentan que los estándares de estas mujeres pueden caer en prejuicios, rechazando a aquellos que no cumplen con ciertos logros materiales o sociales. Esta postura puede ser vista como elitista, fomentando una cultura de exclusión más que de inclusión.

También surge también la figura del “novio económicamente presente”, un término que denota a una pareja que proporciona sustento económico en una relación. Este tipo de novio es capaz de regalar cosas, pagar salidas, cubrir gastos como la colegiatura, ropa, e incluso dispositivos de comunicación y otros beneficios, y se sitúa dentro de la categoría del “novio que resuelve.”

¿Gomita recibe ayuda del exterior?

Entre las destacadas se encuentra Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, quien ha comenzado a implementar una serie de tácticas con la esperanza de ganar los 4 millones de pesos.

‘Gomita’, una influenciadora y comediante, ha capturado la atención no sólo de la audiencia, sino también de los críticos del programa debido a su controversial estrategia. “Puse colores a diferentes personas de nosotros”, reveló la participante en una conversación con su amigo y aliado en la casa, Ricardo Peralta. De acuerdo con su plan, asignó un color a cada habitante y solicitó a sus amigos y familiares que le enviaran ropa de la tonalidad del concursante que lleva desventaja en el exterior, explicó. Así, ha recibido prendas en color rojo y rosa, los cuales corresponden a Mariana y Luis ‘Potro’.