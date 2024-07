Esta es la canción que Ángela Aguilar le dedicó a Christian Nodal durante su luna de miel en Los Cabos

Boda Ángela Aguilar y Christian Nodal (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron el pasado 24 de julio en una exclusiva hacienda ubicada en el estado de Morelos. Los ahora esposos, que sorprendieron a todos tras contraer nupcias en tiempo récord, han salido de luna de miel como cualquier pareja de recién casados.

Los Cabos fue el sitio elegido por el matrimonio para festejar su unión. Gracias a las fotos que han subido a redes sociales podemos ver que están disfrutando de viajes en alta mar en un lujoso yate. Fue precisamente en esta embarcación donde la hija de Pepe Aguilar subió una fotografía a su cuenta de Instagram donde abraza a su esposo.

Además, Ángela añadió el texto: “Hay algo que quiero enseñarles desde hace tiempo”, y dedicó una canción a Nodal. Se trata de M.A.I, tema musical de Milo J, rapero y compositor argentino. La canción dice:

“No me imaginé que funcionaba así, no buscaba amor. Y un día te encontré, estaba vivo pero con vos comencé a vivir. Fuiste una bendición, me queda agradecer.Sos ese cuento del que no quiero saber final. Ese cometa que tuve suerte de presenciar. El mundo es feo y su pasado provocó ansiedad. Me iré al infierno pero en tierra”.

También dice: “Si algún día de estos se hace gris tu cielo. Lo pintará' mirando un río. Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo. Y daré la piel pa’ servir de abrigo. Y aunque el orgullo a veces ocultó mis miedos. Temo a caer y que no estés conmigo. Te ofrezco amor real de un corazón sincero. Y quemar la llave que abrió el laberinto”.

La exitosa carrera de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar, hija del reconocido cantante Pepe Aguilar, ha logrado labrar una destacada carrera en el mundo de la música a una edad temprana. Nacida en Los Ángeles, California, en 2003, Ángela pertenece a la tercera generación de la dinastía Aguilar, una de las familias más influyentes en la música regional mexicana.

Desde pequeña, Ángela mostró un interés y talento notables por la música. Su debut discográfico, Nueva Tradición, fue lanzado en 2012, un álbum que compartió con su hermano Leonardo Aguilar. No obstante, fue con su primer álbum como solista, Primero Soy Mexicana en 2018, que Ángela alcanzó un éxito significativo. Este material presentó versiones de clásicos de la música mexicana y fue nominado a un Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Ranchero/Mariachi.

Además de su voz poderosa y su capacidad para interpretar géneros tradicionales, Ángela ha impresionado a la audiencia con su presencia escénica y carisma. Su actuación en la ceremonia de los Grammy Latinos y sus colaboraciones con artistas de renombre han incrementado su reconocimiento tanto en México como en el extranjero.

Ángela ha utilizado las plataformas digitales para conectarse con su audiencia, especialmente a través de redes sociales como Instagram y YouTube, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional. Su esfuerzo por mantener viva la música tradicional mexicana mientras introduce elementos contemporáneos ha resonado con las nuevas generaciones de oyentes.

Con una trayectoria en ascenso, Ángela Aguilar se ha consolidado como una de las promesas más firmes de la música regional mexicana, demostrando que su talento y dedicación aseguran la continuidad del legado de la familia Aguilar en la industria musical.