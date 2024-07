Sabine Moussier duda de dormir con Briggitte aunque ella pide auxilio por incomodidad con Agustín: “Mi espacio vital”

(ViX)

La Casa de los Famosos 2024 sigue dando de qué hablar y, en esta ocasión, usuarios en redes sociales se molestaron porque Sabine Moussier no se habría mostrado muy empática con Briggitte, quien le pidió dormir en conjunto para asi ya no tener que compartir cama con Agustín.

Cabe señalar que hace unos días, la joven comentó que algunas interacciones con el amigo de Nicola Porcella le habrían resultado extrañas y, por eso, le costaba trabajo dormir junto a él, cosa que tenía que hacer debido a un reto.

“Agus se pone cachond*en la noche y yo le pongo su (alto). Bueno, no que se ponga cacho..., pero de repente (se ponía raro). Además, en el hotel, antes de entrar (me buscaba). Su plan era pasarse a mi cuarto”, comentó en su momento.

Posteriormente, estas palabras llegaron a oídos de Agustín quien le dijo a Mariana Echeverría, Adrián Marcelo y Gomita: “¿Me está timando que yo estuve con ella? Ella es mi amiga ¿Qué toqueteo? No. Capaz que en una sí la abracé, pero así nada más. Yo la conozco”.

La modelo venezolana lloró al sufrir su primera nominación. (Captura de Pantalla - YouTube Canal 5)

¿Qué dijo Sabine Moussier ante petición de Briggitte?

Ahora que Sabine Moussier dejó la suite de líder y pasó a formar parte del cuarto Tierra, el número de camas en la habitación es reducido, por lo que Briggitte tuvo que compartir nuevamente cama con Agustín.

En este sentido, antes de la gala del pasado 29 de julio, Bri estaba en la sala junto a Sabine y le preguntó si podría dormirse mejor con ella, pues de esa manera se sentiría más cómoda en las noches.

“Dormir con un hombre que no es algo mío, sino es mi mejor amigo que no hacemos nunca nada o mi hermano, me incomoda un poco”, comenzó a decir.

Ante esto, Sabine señaló que iba a intentarlo, pero no pasaron muchos minutos hasta que se mostró arrepentida y señaló que no era del todo su gusto.

(Especial Infobae Jovani Pérez)

“Neta, me estoy llevando al fracaso en este reality... ¿le puedo dar un putaz*?”, dijo Sabine en tono sarcástico.

Para ese momento de la plática, Gala Montes se integró a la conversación y preguntó a Moussier por qué quería pegarle a Briggitte, así, cuando respondió que era porque la joven quería dormir diario con ella, Montes hizo cara de disgusto y mencionó que ella tampoco querría.

A esto, Sabine añadió: “Es mi espacio vital de energía, lo único que quiero es mi espacio ahí. Voy a ir, mientras pueda. No te sientas, no tiene nada que ver contigo”. Briggitte le dijo que ella entendía y se quedó en el sillón sentada con una expresión preocupada.

Usuarios en redes tunden a Sabine

El clio no tardó en viralizarse tanto en TikTok como en X y varios internautas tundieron a Sabine por no ser solidaria con su compañera. Estos son algunos de los comentarios:

“Estoy viendo cómo Briggitte le pide a Sabine dormir con ella porque no se siente cómoda dormir con Agustín ( ya se sabe por qué) y la HDLV sale q es su espacio vital y sus mmdas o sea es un grito de auxilio de Bri y la Sabine solo piensa en ella”.

“Pobre Bri, como Sabine no entiende la incomodidad de Bri de dormir con un hombre, porque mejor que dos hombres duerman juntos??”.

“We necesito que Bri se ponga prrilla y le diga a Sabine sorry pero yo llegue primero tú ve con quien te duerme o compartes cama conmigo o con otro, me desespera que se deje, saca las uñas mami”.