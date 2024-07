La Casa de los Famosos México 2024 EN VIVO: las peleas más fuertes tras eliminación de Paola Durante

“Eres la persona que no me gustaría que esté”: Ricardo Peralta a Mario Bezares

“Es muy complejo porque has intentado hacer acercamientos conmigo, pero no está sucediendo para mí. No me rio de las cosas que haces, las formas en que pones temas de estrés y eres la persona que no me gustaría que esté en La Casa de los Famosos”, dijo Ricardo Peralta a Mario Bezares el pasado domingo 28 de julio.